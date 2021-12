Chaque lundi, une personnalité nous fait part de ses émissions coups de cœur. Cette semaine : Sarah-Maude Beauchesne, qui a publié le roman jeunesse Au lac d’Amour, plus tôt cet automne. On peut aussi voir celle qui est également scénariste et actrice pour une troisième saison dans Fourchette, offert dans le volet gratuit de Tou.TV.

Silvia Galipeau La Presse

Plan B

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Anne-Élisabeth Bossé dans Plan B

« Je suis en plein dedans et chaque année, chaque saison, ça me renverse à quel point il y a un travail de fou à la scénarisation ! Il y a une prémisse immensément intelligente et polyvalente. En plus, le choix d’acteur chaque saison est fait avec minutie — Anne-Élisabeth Bossé dans cette troisième saison est excellente — et chaque fois, cela traite d’une thématique chamboulante et dans l’air du temps. J’ai un grand sentiment de fierté à savoir que ce sont des Québécois qui créent cette série-là. »

Sur Tou.TV

Maid

PHOTO RICARDO HUBBS, FOURNIE PAR NETFLIX Margaret Qualley dans Maid

« Ça aussi, ça m’a chamboulée et renversée. C’est une série tellement vraie, dure et pleine d’espoir. Cela permet de comprendre le cercle vicieux de la pauvreté, de la violence conjugale et psychologique. Je suis vraiment impressionnée. Ils ont vraiment bien réussi à illustrer ça. C’est bien réussi, et Margaret Qualley, dans le personnage principal, est vraiment excellente. »

Sur Netflix

Scenes from a Marriage

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Jessica Chastain et Oscar Isaac dans Scenes from a Marriage

« Je suis une grande fan d’Ingmar Bergman et du cinéma suédois, et cette série est une adaptation d’une de ses œuvres des années 1970. James Hyndman en a aussi fait une adaptation pour le théâtre, au Québec, il y a quelques années. Scenes from a Marriage raconte l’histoire d’un couple, le désamour d’un couple, marié depuis une dizaine d’années. C’est un huis clos avec de grands acteurs [Jessica Chastain et Oscar Isaac], bref, un trip de scénariste et un trip d’acteurs. »

Sur Crave