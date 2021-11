Fort de leur première émission lancée l’an dernier, Mariah Carey et Apple TV+ refont équipe pour une deuxième spéciale de Noël intitulée Mariah’s Christmas : The Magic Continues dont la date de diffusion reste à confirmer.

André Duchesne La Presse

Ce que l’on sait par ailleurs est que la reine de la fête de Noël profitera de l’occasion pour lancer un nouveau simple intitulé Fall in Love at Christmas dans lequel on entendra aussi Khalid et Kirk Franklin.

Le 4 décembre 2020, en pleine pandémie, Mariah Carey avait lancé sur Apple TV+ l’émission Mariah Carey’s Magical Chitsmas Special dans laquelle on avait pu voir et entendre différents artistes tels Ariana Grande, Jennifer Hudson et Snoop Dog.

Hier, 1er novembre, la chanteuse s’est empressée de mettre en ligne une vidéo déclarant terminée la fête de l’Halloween et ouverte la saison de Noël. Le tout en détruisant des citrouilles à coup de bâton de baseball sur l’air de, vous l’aurez deviné, All I Want for Chrismas is You.