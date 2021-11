(Montréal) Voici la chronique télévision de La Presse Canadienne pour la semaine du 6 au 12 novembre 2021.

Jean Philippe Angers La Presse Canadienne

C’est un retour en salle à la Place des Arts pour le Gala de l’ADISQ. La 43e remise des prix célébrant l’excellence de la musique au Québec sera certainement un baume sur une année plutôt tranquille côté spectacles — pandémie oblige.

Mine de rien, Louis-José Houde en sera à sa 16e année à l’animation du grand gala, qui pourra compter sur des prestations d’Angèle Dubeau, Charlotte Cardin, David Goudreault, Dominique Fils-Aimé, FouKi, Guylaine Tanguay, Klô Pelgag et Vincent Vallières, entre autres artistes présents.

Artiste la plus nommée cette année, Klô Pelgag se mesure dans la catégorie « interprète féminine de l’année » à Roxane Bruneau, Cœur de Pirate, Ariane Moffatt et Guylaine Tanguay.

Chez les hommes, Fouki, Louis-Jean Cormier, Vincent Vallières, Pierre Lapointe et Damien Robitaille sont en nomination.

Dans la nouvelle catégorie « spectacle en ligne franco », l’ADISQ a retenu les efforts de Klô Pelgag, de Koriass et Fouki, des Cowboys fringants, des Deux Frères et de Damien Robitaille.

ICI Télé propose dimanche soir des émissions « avant gala » et « après gala » animées par Isabelle Racicot et Nicolas Ouellet.

À ICI Télé. Avant-gala. Dimanche 7 novembre, à 19 h 30.

À ICI Télé. Gala. Dès 20 h.

Après-gala. Dès 22 h sur Artv et à 22 h 35 sur ICI Télé.

Derniers épisodes pour Alertes

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’ALERTES Stéphanie (Sophie Prégent, au centre) doit mobiliser son équipe à la suite du signalement d’une nouvelle disparition.

La série Alertes de la scénariste Julie Hivon autour d’une escouade spéciale pour retrouver des personnes disparues approche de sa conclusion.

La suite de plus longue haleine de la précédente Alerte Amber en sera à son 20e épisode sur 24, le 8 novembre.

Stéphanie (Sophie Prégent) doit mobiliser son équipe à la suite du signalement d’une nouvelle disparition et Pelletier (Danny Gilmore) interroge une jeune prostituée qui faisait la rue avec Marilou pour tenter de mettre la main sur un potentiel client violent et dangereux.

Puis, les récentes confidences de Lanctôt (Louis-Philippe Dandenault) font comprendre bien des choses à Pascal (Jean-Simon Leduc).

À TVA. Épisode 20 le lundi 8 novembre, à 21 h.

Révolution : des cours en ligne

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE INSTAGRAM DE STUDIO BIZZ La danseuse Kim Gingras

Un partenaire de l’émission Révolution diffusée à TVA propose au public un cours en direct animé par la danseuse Kim Gingras et des professeurs invités parmi les participants sortants de l’émission de cette saison.

À compter du 6 novembre, StudioBizz.tv présentera des émissions enregistrées en direct de son studio à Montréal et diffusées en ligne sur la plateforme.

Les diffusions de Parlons danse se veulent accessibles aux amateurs de tous les niveaux, qui pourront interagir avec les danseurs professionnels de la populaire émission.

D’une durée de 90 minutes, chaque cours virtuel sera consacré en grande partie à l’apprentissage d’une chorégraphie avec un candidat de la demi-finale de Révolution. Par la suite, Parlons danse prend la formule d’un talk-show.

La série sur StudioBizz.tv culminera le 27 novembre avec une classe de maître dirigée par un invité spécial.

À StudioBizz.tv. Les 6, 13 et 20 novembre de 19 h à 20 h 30, et le 27 novembre pour une classe de maître.

Série américaine tournée au Québec

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SÉRIES PLUS La république de Sarah

Une série américaine tournée récemment au Québec atterrit sur Séries Plus.

Dans La république de Sarah (The Republic of Sarah), une localité du New Hampshire est menacée de destruction après la découverte par une compagnie d’un minerai extrêmement précieux.

L’enseignante rebelle Sarah Cooper (Stella Baker) utilise une obscure faille cartographique pour déclarer l’indépendance du petit territoire.

Elle doit maintenant diriger un jeune groupe inexpérimenté alors qu’ils tentent de créer leur propre pays à partir de rien.

L’équipe de La république de Sarah s’est rendue à l’automne 2020 et au printemps 2021 dans quelques villes du Québec : Lac-Brome (les deux cimetières du chemin Saint-Paul, la bibliothèque Pettes, le parc Coldbrook et le chemin Saint-Paul devant le musée du comté de Brome, notamment), Montréal (studios MELS et ancienne usine Mabe dans l’est de la ville) et Boucherville (rue Saint-Charles Ouest, le quai fédéral, la maison ancestrale Huet dit Dulude-Kéroacksituée sur le boulevard Marie-Victorin).

À Séries Plus. Tous les mercredis, à 20 h, dès le 10 novembre (13 épisodes).

Les mecs de retour

PHOTO FOURNIE PAR ICI TÉLÉ Les mecs

La deuxième saison de la série Les mecs est rendue disponible ces jours-ci sur l’Extra de Tou.tv, et sera aussi présentée sur ICI Télé à l’hiver 2022.

Martin (Normand Daneau), Étienne (Yanic Truesdale), Christian (Christian Bégin) et Simon (Alexis Martin) doivent s’adapter à bon nombre de nouvelles situations.

Entre les nombreux virages sentimentaux de Martin et Sophie, la quête de l’amour d’Étienne, l’arrivée de Sylvie, la charmante ex de Christian et mère de Sébastien, le décès prématuré de Steak et une grossesse inattendue, les quatre compères se retrouvent pour une deuxième année à devoir négocier les réalités de leur cinquantaine maintenant bien entamée.

La nouvelle saison en dix épisodes est de nouveau écrite par Jacques Davidts et réalisée par Ricardo Trogi.

En ligne sur l’Extra de Tou.tv.