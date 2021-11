Chaque lundi, une personnalité nous fait part de ses émissions coups de cœur. Cette semaine, nous parlons à l’humoriste Cathy Gauthier, qui présente cet automne son quatrième one woman show, intitulé Classique.

Marc Cassivi La Presse

Faits divers

Sur l’Extra d’ICI Tout.tv

PHOTO SERGE GAUVIN, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Éric Bruneau dans Faits divers

« Je regarde la troisième saison de Faits divers et j’adore ça. La réalisation de Stéphane Lapointe est géniale. Les acteurs sont tellement bons. Tous les personnages sont bien définis et super attachants. Même Éric Bruneau, qui joue un méchant, on l’aime. On veut être chum avec ! Ce sont de grosses pointures : Guy Nadon, Isabelle Blais, Émile Proulx-Cloutier. Je ne comprends pas pourquoi on n’en entend pas plus parler. Je trouve que c’est comme un secret bien gardé à Radio-Canada. Je trouve ça génial. »

Lupin

Sur Netflix

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Omar Sy dans Lupin

« Avec Lupin, sur Netflix, on est ailleurs. C’est cousu de fil blanc, à l’eau de rose, mais je trouve que c’est un bon divertissement. Ça s’écoute super bien. Omar Sy, c’est un fantasme ! C’est le plus beau gars de l’univers ! Juste pour le regarder jouer, j’aime ça. Et puis, on voit plein d’images de Paris. C’est beau à regarder. On dirait qu’on fait un petit voyage. En temps de pandémie, ça fait du bien. »

Le prochain stand-up

À Noovo les jeudis, 20 h

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO L’animatrice du Prochain stand-up, Marie-Lyne Joncas, avec les juges P-A Méthot, Mariana Mazza et Louis Morissette

« Je m’intéresse beaucoup à la relève en humour, alors l’émission Le prochain stand-up, je trouve que c’est vraiment bien fait. Les commentaires sont justes. Je trouve que Marie-Lyne Joncas anime super bien. C’est vraiment intéressant. J’aime découvrir les nouveaux talents. Ça me tient au courant de ce qui se passe dans mon milieu. »