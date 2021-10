Automne plutôt chargé pour Stéphane Rousseau, que La Presse a suivi durant trois jours aux Îles-de-la-Madeleine, lors de sa marche bénévole pour la Société de recherche sur le cancer. L’acteur et humoriste se retrouve sur plusieurs plateformes avec, notamment, l’émission déjà très populaire Chanteurs masqués et la série Sans rendez-vous. 

Éric Clément La Presse

Stéphane Rousseau est tellement occupé qu’il n’a pu aller aux Îles-de-la-Madeleine que trois jours pour participer à son dernier Challenge de la Société de recherche sur le cancer (SRC).

Il tenait à finir son mandat de porte-parole bénévole de la SRC en beauté avec une dernière randonnée, mais ç’a été compliqué. L’activité était coincée entre un tournage et une soirée de visionnement avec l’équipe de Fabienne Larouche. Il a d’ailleurs dû quitter Cap-aux-Meules avant les participants du Challenge pour arriver à temps à la soirée.

Stéphane Rousseau n’a jamais aimé être submergé par le travail. Mais il est quand même bien content que les activités reprennent du poil de la bête cet automne, après le ralentissement dû à la pandémie. « Là, j’ai juste assez de travail, dit-il. Je pense avoir pris les bonnes décisions aux bons moments ! »

PHOTO FOURNIE PAR TVA Stéphane Rousseau est l’un des cinq juges de l’émission Chanteurs masqués.

L’acteur et humoriste est l’un des cinq juges-enquêteurs de l’émission de téléréalité Chanteurs masqués, présentée les dimanches à 18 h 30 à TVA, avec Guillaume Lemay-Thivierge à l’animation (qui a conclu le tournage de la première saison la semaine dernière, peu de temps après que La Presse eut révélé qu’il n'était toujours pas vacciné). Stéphane Rousseau et ses quatre collègues juges sont chargés de découvrir quelle personnalité se cache derrière le masque.

« C’est un gros succès depuis le premier épisode [1 382 000 téléspectateurs], dit-il. C’est complètement ludique, très familial, et tu te fais prendre au jeu comme j’ai rarement vu à la télé. T’as pas le choix d’embarquer ! C’est très festif. »

À notre première émission, le chanteur masqué, c’était Michel Bergeron caché derrière le costume d’un blanchon ! Il n’avait pas 75 ans, il avait 7 ans ! C’était de toute beauté. Stéphane Rousseau

Sans rendez-vous

Stéphane Rousseau tient également un rôle dans la comédie dramatique Sans rendez-vous, une série de Patrice Ouimet, avec Magalie Lépine-Blondeau dans le rôle principal. L’émission est diffusée sur l’Extra d’ICI Tou.tv depuis le 30 septembre et le sera sur la chaîne publique en janvier.

Signée par l’auteure Marie-Andrée Labbé, cette comédie de situation produite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau se déroule dans une clinique de santé sexuelle. Stéphane Rousseau y tient le rôle du psychologue de Sarah, infirmière-sexologue campée par Magalie Lépine-Blondeau.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Stéphane Rousseau interprète le rôle d’un psychologue dans la série Sans rendez-vous.

« Un rôle bien amusant », dit Stéphane Rousseau, qui espère que la série ne souffrira pas des déclarations récentes d’Anne Casabonne sur la vaccination contre la COVID-19. La comédienne, qui joue le rôle d’une prostituée dans Sans rendez-vous, a depuis annoncé qu’elle « prenait une pause ».

L’acteur a également fait des petites apparitions dans la série De Pierre en fille, qui risquent d’être assez amusantes. « Il s’agit de la première série de Julianne Côté. Avec Patrice Robitaille. C’était vraiment l’fun à faire. » La série sortira l’hiver prochain sur l’Extra d’ICI Tou.tv. Stéphane Rousseau aimerait bien que ce soit un succès et qu’il y ait une deuxième saison.

J’aimerais ça, avoir des rôles récurrents. Mon comptable aussi ! Sérieusement, pour le plaisir de jouer un personnage sur la durée et de le faire évoluer. La première année, tu explores, tu crées le personnage, mais une fois qu’il est bien ancré en toi, c’est là qu’il y a quelque chose qui peut se passer. Stéphane Rousseau

En ce sens, il est d’accord avec la sortie qu’a faite Guy Jodoin au dernier Gala des prix Gémeaux. « Il a demandé qu’on donne la chance aux nouvelles séries, qu’on ne leur tire pas dessus trop vite à boulets rouges en tuant leur potentiel. Il faut donner du temps à une série pour qu’elle se mette en place. » Pour autant, l’acteur et humoriste hésiterait à embarquer dans une série comme District 31 où le travail est pratiquement quotidien.

« Si on me le proposait, j’analyserais ça, mais d’emblée, je ne pense pas que je serais un bon candidat pour un tournage qui aurait lieu tous les jours, dit-il. Évidemment, si c’est un bon réalisateur, de bons auteurs et un bon producteur, j’y penserais quand même ! »

La voix de Stéphane Rousseau

Stéphane Rousseau fait aussi des voix pour 20 émissions de la série documentaire La vie secrète des animaux, qui entrera en ondes sur ICI Explora le 12 octobre. « On fait ça au Zoo de Granby, c’est intéressant, je mets une petite pointe d’humour. »

PHOTO FOURNIE PAR LES FILMS SÉVILLE Stéphane Rousseau dans le film Sam

Au cinéma, depuis la sortie de Sam, Stéphane Rousseau travaille sur un petit projet français dont il ne peut parler pour l’instant, car il ne sait pas si ça va aboutir. Même s’il n’en rêve pas chaque nuit (!), si Xavier Dolan lui faisait une petite place dans un film, il serait aux anges. « Je le trouve impressionnant et amusant, dit-il. Il ne se prend pas au sérieux malgré l’énorme succès qu’il a et son énorme talent. C’est beau de voir ça. Alors, oui, car à côtoyer les plus grands, tu t’améliores. C’est ça que j’essaie d’inculquer à mon fils aussi ! »

Stéphane Rousseau espère jouer et tourner des films en France de nouveau, dans quelques années. Pour l’instant, il veut se consacrer à ses projets au Québec et passer du temps avec son ado. « En vieillissant, on sait ce qu’on veut et ce qu’on ne veut pas. Ça évite de faire des mauvais choix qu’on regrette. Ça prend du temps pour trouver la maturité de faire des bons choix. Et j’ai toujours eu de la difficulté à m’écouter. On a deux voix intérieures et j’avais tendance à écouter la grosse plutôt que la tite-tite ! »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Stéphane Rousseau dans son atelier de Sainte-Adèle, en 2019, peu avant son exposition d’œuvres à la galerie Yves Laroche

Son intériorité, l’artiste la retrouve dans la peinture. Ses œuvres présentées à l’automne 2019 ont connu un grand succès. Il poursuivra en décembre son activité picturale dans un nouveau studio, aux Ateliers 3333, bâtiment industriel du quartier Saint-Michel converti en ateliers d’artistes à l’initiative du peintre Marc Séguin. « En attendant, je fais des dessins chez moi. J’ai commencé aussi à faire des impressions de mes œuvres pour permettre à des amateurs d’avoir accès à mon travail pour moins cher. Sinon, j’expose mes peintures à l’hôtel Germain et à l’hôtel Gault. »

L’artiste songe enfin à fouler les planches des théâtres avec un nouveau spectacle d’humour. Il a des idées, mais il prend son temps. Et se donne encore deux ans pour s’y adonner « sérieusement ». « Je retournerai en France pour quelques shows, mais pas une grosse tournée, dit-il. Mais j’y retournerai. Récemment j’ai vu un article dans un magazine français qui se demandait : “Où est Stéphane Rousseau ? On ne l’a pas vu depuis 2018 !” Je suis là ! Mais je reviendrai ! »