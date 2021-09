(Montréal) Dans une série documentaire, Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel rouvrent l’enquête sur une affaire judiciaire qui a captivé le Québec des années 1980.

Jean Philippe Angers La Presse Canadienne

Le 15 décembre 1987, Michelle Perron, 45 ans, était retrouvée morte poignardée dans sa voiture stationnée sur les lieux de son travail à la Polyclinique de Laval. Trente-trois ans plus tard, l’identité du meurtrier demeure toujours un mystère.

Son mari, le réalisateur Gilles Perron, était sur les lieux du crime peu avant que sa femme ne soit retrouvée morte. Il affirme être tombé en panne, ce soir-là, en pleine tempête, non loin de la clinique qui employait sa femme.

Gilles Perron a été accusé puis innocenté du meurtre de son épouse.

Une simple étude du dossier permet de noter une foule de détails inexpliqués, et l’équipe de Présumé innocent : l’affaire Michelle Perron revisite cette histoire nébuleuse dans l’espoir d’élucider la mort sordide de Michelle Perron.

À Crave. Dès le vendredi 8 octobre. Série documentaire de quatre épisodes de 60 minutes.

Meilleur scénario et meilleur premier film

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION À tous ceux qui ne me lisent pas de Yan Giroux

Martin Dubreuil remportait en 2019 le prix de la meilleure interprétation masculine dans un premier rôle au gala de Québec cinéma pour son incarnation du poète Yves Boisvert dans le film À tous ceux qui ne me lisent pas. Les scénaristes Guillaume Corbeil et Yan Giroux (réalisateur du film) décrochaient l’Iris du meilleur scénario, et l’œuvre était aussi marquée du sceau du « Meilleur premier film ».

À tous ceux qui ne me lisent pas est inspiré de la vie et de l’œuvre du poète méconnu Yves Boisvert (1950-2012). Yves débarque dans la vie de Dyane (Céline Bonnier) et de son fils Marc (Henri Picard). L’artiste aura, au fil des rencontres, une grande influence sur l’adolescent.

À ICI ARTV. Dimanche 3 octobre, à 21 h.

Michel Rivard au Piano à gogo

PHOTO CLAUDE DUFRESNE, FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Belle et Bum accueille cette semaine Michel Rivard.

Belle et Bum accueille cette semaine le fougueux Émile Bilodeau, qui affiche un côté plus sombre et vulnérable dans son tout nouvel album Petite nature. Également, de la grande visite au Piano à gogo, en la personne de Michel Rivard, ex-membre fondateur de Beau Dommage et phare de la chanson québécoise.

Le spectacle inclura également le virtuose contrebassiste Mathieu Désy, le folk psychédélique de Bon Enfant et le R & B enveloppant de Fernie.

À Télé-Québec. Samedi 2 octobre, à 21 h.

Manipuler la recherche

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC La fabrique de l’ignorance

Des industriels qui dissimulent des vérités scientifiques pour semer le doute dans le débat public. Peu de sujets peuvent résonner autant dans le contexte actuel. Le documentaire français La fabrique de l’ignorance, sorti en 2020, tente de cerner les multiples façons pour des organisations de manipuler la recherche pour retarder le progrès des connaissances.

À Télé-Québec. Mercredi 6 octobre, à 20 h.