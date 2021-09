Télévision

Tête-à-tête

Catherine-Anne Toupin : dépolariser

L’auteure et comédienne Catherine-Anne Toupin (La meute, Boomerang) présente depuis la rentrée à Noovo la série Moi non plus !, qui oppose et unit dans une émission de radio deux personnages aux antipodes : une ministre de centre droit qui vient de perdre son poste (Toupin) et un animateur de radio parlée gauchiste qui a contribué à sa chute (Vincent Leclerc). Discussion sur la polarisation.