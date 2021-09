Chaque lundi, une personnalité nous fait part de ses émissions coups de cœur. Cette semaine, nous parlons à Marie-Soleil Michon, à la barre de l’émission Ça vaut le coût, à Télé-Québec, et collaboratrice à la quotidienne Véronique et les Fantastiques, sur Rouge FM.

Samuel Larochelle Collaboration spéciale

Révolution : à TVA les dimanches à 19 h 30

PHOTO FOURNIE PAR TVA Révolution

« La danse me touche infiniment. Je n’en fais pas. Je ne vais pas voir de spectacles de danse, à mon grand malheur. Mais ce que je vois à Révolution vient me chercher profondément pour une raison que je suis incapable d’expliquer. Je braille beaucoup plus que devant une émission sur la chanson. Surtout quand je découvre des pépites d’or comme le jeune Raphaël Tousignant, qu’on a vu lors du premier épisode. J’ai envie de l’adopter ! Bref, moi qui suis une fan de So You Think You Can Dance de la première heure, je suis très admirative des danseurs. »

Infoman : à Radio-Canada les jeudis à 19 h 30

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA L’animateur d’Infoman, Jean-René Dufort

« Jean-René Dufort et son équipe sont rendus à 22 saisons et je n’ai probablement jamais raté un épisode ! J’essaie de regarder l’émission en direct, le jeudi, ou de l’enregistrer. Infoman vient tout juste de revenir en ondes et je dois dire que Jean-René m’a manqué durant la dernière campagne électorale fédérale. Son émission est toujours aussi importante et pertinente. Il réussit toujours à nous surprendre et il semble avoir encore beaucoup de plaisir. On le sentirait s’il était blasé. Quand il va décider d’arrêter, un jour, ce sera très difficile pour moi d’imaginer le paysage télévisuel sans Infoman. »

Moi, j’mange : à Télé-Québec les mardis à 19 h 30

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC L’animateur de Moi j’mange, Stéphane Bellavance

« J’adore cette émission, parce que je suis une très grande fan de l’animateur Stéphane Bellavance, je suis épicurienne et j’aime cuisiner. Parfois, je regarde l’émission seulement pour mettre du beau dans mes yeux. Les tournages ont lieu à la campagne dans une maison de style fermette. La cuisine n’est pas conventionnelle, avec son vert sauge et son côté un peu champêtre. On dirait que ça réunit tous mes fantasmes de vie à la campagne. J’aime aussi beaucoup les collaboratrices : Loounie, qui donne des recettes véganes, et Florence-Léa Siry, qui transmet des astuces antigaspillage. »