Tout indique que Bête noire et M’entends-tu ? remporteront les grands honneurs dimanche soir aux 36es prix Gémeaux. Les deux séries de fiction ont réalisé un doublé au gala d’ouverture présenté samedi.

Marc-André Lemieux La Presse

Thriller de Séries Plus racontant l’affreux cauchemar des proches d’un adolescent de 16 ans qui commet une tuerie de masse, Bête noire s’est illustré dans deux catégories-clés du côté des séries dramatiques saisonnières : Meilleur texte (Patrick Lowe et Annabelle Poisson) et Meilleure réalisation (Sophie Deraspe).

La troisième et dernière saison de M’entends-tu ?, diffusée à Télé-Québec au printemps, a réussi le même exploit du côté des comédies : Meilleur texte (Florence Longpré et Pascale Renaud-Hébert) et Meilleure réalisation (Guillaume Lonergan).

PHOTO MARYSE BOYCE, FOURNIE PAR LES 36ES PRIX GÉMEAUX Les auteures et comédiennes de M’entends-tu ?, Florence Longpré et Pascale Renaud-Hébert.

M’entends-tu ? se rapproche ainsi d’un premier sacre comme Meilleure comédie devant Les beaux malaises 2,0. La série de Martin Matte est également repartie avec deux trophées samedi soir, mais dans des catégories d’interprétation : Meilleur rôle de soutien féminin pour Michèle Deslauriers et Meilleur rôle de soutien masculin pour Fabien Cloutier.

PHOTO MARYSE BOYCE, FOURNIE PAR LES 36ES PRIX GÉMEAUX Fabien Cloutier, gagnant du prix Gémeaux du Meilleur rôle de soutien masculin dans une comédie pour Les beaux malaises 2,0.

La lutte semble plus serrée chez les séries dramatiques annuelles. District 31 s’est emparée du trophée du Meilleur texte (Luc Dionne), alors qu’Alertes a permis à Frédérik D’Amours d’obtenir la palme de Meilleure réalisation.

Des tours du chapeau

Cinq titres ont effectué un tour du chapeau depuis le début du dévoilement des gagnants, vendredi : le jeu 100 génies, le magazine d’affaires publiques Enquête, le magazine de services Format familial, la web-série dramatique Je voudrais qu’on m’efface et l’émission documentaire Les poussières de Daech.

Parmi les productions ayant cumulé deux trophées jusqu’à présent, on signale Entre deux draps, Bye Bye 2020, La tour, Six degrés, Jenny, On parle de santé mentale et Dounia.

Moments cocasses

La cérémonie de samedi a généré quelques moments cocasses. Du nombre, signalons la présentation des finalistes en Animation en humour. Tous les autres nommés ayant décidé de rester chez eux, Christine Morency pleurait de rire en attendant – seule sur scène entre deux mannequins de plastique – le dévoilement du gagnant. L’animatrice de Corde raide à Z, qui s’était efforcée d’assister au gala, est finalement repartie bredouille puisque l’enveloppe contenait non pas son nom, mais celui de Jean-François Mercier, qui pilote Rire sans tabous.

PHOTO MARYSE BOYCE, FOURNIE PAR LES 36ES PRIX GÉMEAUX France Beaudoin a remporté deux prix Gémeaux samedi : Meilleure série de variétés pour En direct de l’univers et Meilleure animation d’un magazine culturel pour Pour emporter.

Pour sa part, Louis Morissette a bien fait rire ses collègues en feignant d’être en colère quand En direct de l’univers a été sacrée Meilleure série de variétés devant 1res fois, émission qu’il produit via KOTV.

Les 36es prix Gémeaux seront diffusés ce soir dès 20 h à ICI Télé. Véronique Cloutier sera aux commandes du rendez-vous.