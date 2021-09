(Montréal) Les concepts de téléréalité font souvent boule de neige, et se retrouvent à l’écran à travers le monde. C’est le cas de ce concept sud-coréen de personnalités connues (et dissimulées derrière un masque), variation sur le thème de La voix avec des « juges-enquêteurs ».

Jean Philippe Angers La Presse Canadienne

Dans l’adaptation québécoise Chanteurs masqués, qui démarre le 19 septembre à TVA avec Guillaume Lemay-Thivierge à l’animation, 15 personnalités de tous les horizons (musique, télévision, politique, sport, journalisme, affaires, etc.) deviennent des chanteurs masqués, dont l’identité est gardée « top secret ».

Sam Breton, Véronic Dicaire, Marc Dupré, Anouk Meunier et Stéphane Rousseau constituent le panel de juges-enquêteurs dont la quête est de découvrir qui se trouve sous chaque costume.

Les prestations musicales des chanteurs masqués et quelques indices doivent permettre aux juges d’élucider les mystères. À l’issue de chaque épisode, l’identité d’un chanteur masqué est révélée au public.

À TVA. Dès le 19 septembre. Les dimanches à 18 h 30.

Occupation double reprend la route

Ces candidats-ci ne seront pas masqués, et il ne s’agira pas de prestations musicales, bien qu’ils puissent « chanter la pomme » ou faire du « chantage ». Après la version « confinée », l’équipe d’Occupation double reprend la route, cette fois pour l’Ouest canadien.

Après l’« ultime audition », c’est maintenant le temps du tapis rouge afin de découvrir qui sont les candidats qui entreront dans les maisons cette année.

L’animateur Jay Du Temple, vert lime (ou jaune citron) de la tête aux mollets pour le premier dimanche, est bien sûr de retour à l’animation. Jean-Thomas Jobin et Varda Étienne seront notamment de l’aventure à titre de juges invités.

À Noovo. Le dimanche 19 septembre à 18 h 30.

Troisième saison de Révolution

La populaire compétition de danse télévisée est aussi de retour pour une troisième saison.

En solo, en duo ou en troupe, des danseurs de tous âges et de tous styles confondus tentent d’impressionner les juges pour remporter les honneurs de Révolution et une bourse de 100 000 $.

La compétition bénéficie du même grand plateau circulaire avec de nombreuses caméras, et a finalement été enregistrée devant public, dans le respect des consignes sanitaires.

Sarah-Jeanne Labrosse accompagne de nouveau les danseurs tout au long de leur parcours. Les « maîtres » Lydia Bouchard, les Twins et Jean-Marc Généreux sont également de la partie.

À TVA. Dès le 19 septembre. Les dimanches à 19 h 30.

Si la tendance se maintient

Pour la soirée électorale à la télévision généraliste, un troisième joueur francophone entre en scène.

Six mois après avoir été mis en place, le service de Noovo Info présentera sa propre soirée des élections fédérales.

Noémi Mercier et Michel Bhérer, qui animent respectivement Noovo le fil 17 et 22, reviendront sur les moments forts de la campagne et dévoileront en temps réel les derniers résultats. Ils seront bien sûr accompagnés de collaborateurs et de journalistes sur le terrain.

À Radio-Canada, Patrice Roy animera la soirée, entouré notamment des analystes Madeleine Blais-Morin, Alec Castonguay, Hélène Buzzetti et Michel C. Auger, et des ex-politiciens Françoise Boivin, Michael Fortier, Gilles Duceppe et Brian Gallant. Sébastien Bovet suivra de minute en minute l’évolution de la carte électorale.

À TVA, Pierre Bruneau sera entouré des analystes politiques Mario Dumont, Emmanuelle Latraverse, Paul Larocque et Jean-Marc Léger, et d’une vingtaine de correspondants à travers le pays. Pierre-Olivier Zappa soulignera sur sa carte interactive les luttes, surprises et revirements de cette soirée.

Sur les sites des médias et sur les réseaux sociaux, il y aura bien sûr de multiples autres manières de suivre (et de commenter) cette soirée, en fonction de sa situation géographique et des enjeux qui nous touchent particulièrement.

À compter de 19 h sur Noovo, et de 19 h 30 sur TVA et ICI télé (et à compter de 17 h 55 sur ICI RDI).

« C’est cool, carrément buzzant »

Pour les nostalgiques de Watatatow, UNIS TV célèbre le 30e anniversaire de l’émission jeunesse avec notamment un épisode spécial de 90 minutes de Tournée générale plongeant dans les souvenirs de la série phare.

Fabien Dupuis, Élyse Aussant, Étienne de Passillé, Karine Pelletier, Carole Chatel, Sara Dufour et quelques invités surprises partagent le plateau avec l’animateur Bryan Audet et ses acolytes Marieme Ndiaye et Olivier Nadon.

Chaque semaine, Tournée générale fait le tour des diverses réalités des francophones du Canada. Cette émission spéciale marquera le premier épisode de la quatrième saison.

Les rendez-vous hebdomadaires seront ensuite diffusés les dimanches à 18 h dès le 26 septembre sur la chaîne Unis TV.

À Unis TV. Le vendredi 17 septembre à 20 h. En rediffusion le dimanche 19 septembre à 18 h.