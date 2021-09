L’univers Marvel est foisonnant et Disney arrive avec une quatrième série en moins d’un an destiné à sa chaîne spécialisée. Après Wandavison, The Falcon and The Winter Soldier et Loki, c’est au tour de la série Hawkeye de prendre l’affiche sur Disney+ à partir du 24 novembre.

Pierre-Marc Durivage La Presse

La bande-annonce de la série a d’ailleurs été dévoilée ce lundi, avec en vedette Jeremy Renner dans le rôle de Clint Barton/Hawkeye, Hailee Steinfeld interprétant de son côté le personnage de Kate Bishop.

La date de la sortie de la série coïncide avec l’Action de grâces américaine, la fête la plus importante de l’année chez nos voisins du Sud. Conséquemment, le thème de la série Hawkeye est associé à cette période festive, Cliff Barton planifiant de retourner auprès de sa famille pour les vacances de Noël dans le New York post-Blip – conclusion du film Avengers Endgame et point de départ de la Phase 4 de l’univers Marvel.

Évidemment, tout ne se passe pas comme prévu, Hawkeye devant affronter un ennemi surgi du passé en profitant de l’aide de la jeune Kate Bishop, une archère de 22 ans qui rêve de devenir une superhéroïne.

Les six épisodes de la série réalisée par Rhys Thomas et le duo Bert et Bertie seront dévoilés chaque semaine jusqu’au 29 décembre.