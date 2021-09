John Mulaney à l’émission Late Night with Seth Meyers

John Mulaney s’ouvre sur sa désintox et la paternité

L’acteur, scénariste et humoriste John Mulaney s’est longuement ouvert sur sa dernière année tumultueuse lors d’une entrevue aussi drôle que sincère à l’émission Late Night with Seth Meyers. L’ancienne tête d’affiche de Saturday Night Live faisait sa première apparition après avoir traité des problèmes d’alcool et de drogue, lesquels avaient miné — du moins en partie — son mariage avec la maquilleuse de renom Anna Marie Tendler.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Pendant près de 20 minutes, John Mulaney a abordé de front l’« intervention » organisée par Seth Meyers et d’autres amis pour le sensibiliser à ses dépendances après une première tentative de sevrage qui n’a pas porté ses fruits. « À ce moment-là, je voulais continuer à consommer de la drogue, a expliqué Mulaney. Assis ici ce soir, je vous suis très reconnaissant, à toi et à tous ceux qui sont venus, de m’avoir sauvé la vie. Cette nuit-là, je n’ai pas été reconnaissant. »

Voyez l’entrevue complète (en anglais)

S’en est suivie, en décembre 2020, une cure de désintoxication de deux mois qui, elle, s’est avérée salvatrice. Mieux encore, l’humoriste de 39 ans a profité de son passage au Late Night non seulement pour confirmer sa relation avec l’actrice et mannequin Olivia Munn, mais aussi pour annoncer qu’elle était enceinte. « Je vais être papa, a-t-il laissé tomber. Nous sommes tous les deux très très heureux. » Il s’agira de leur premier enfant.

Entre moult blagues, John Mulaney a pris un air plus sérieux en regardant son collègue Seth Meyers : « Vous m’avez sauvé de la drogue, tandis qu’Olivia et ce bébé m’ont aidé à me sauver de moi-même dans ce premier voyage vers la guérison. Je n’ai pas de blague pour ça. Je te suis vraiment reconnaissant, mon pote. »