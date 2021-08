Les séries Will & Grace, Buffy the Vampire Slayer, Queer as Folk et The L Word ont révolutionné le petit écran en plaçant des personnages LGBTQ+ au cœur de leurs histoires. Ces émissions ont ouvert la voie à une représentation plus variée des communautés de la diversité sexuelle et de genre. Voici cinq personnages qui continuent de faire évoluer les mentalités.

Samuel Larochelle Collaboration spéciale

Blanca Evangelista

PHOTO FOURNIE PAR FX Blanca Evangelista

On pourrait citer presque la totalité des personnages de la série Pose (FX Canada), qui plonge au cœur des années 1980 et de la scène new-yorkaise des bals et du voguing, très prisée des personnes LGBTQ+. Parmi les nombreux personnages qui rivalisent de flamboyance, on remarque Blanca Evangelista, femme trans noire qui décide de fonder une house : un groupe de jeunes qui luttent à ses côtés et dont elle prend soin, en leur offrant un toit, de la nourriture et une éducation, à une époque où les personnes LGBTQ+ étaient souvent reniées par leur famille.

Julep

CAPTURE D'ÉCRAN ICI TV La série Les petits rois

Un joueur de hockey d’élite ouvertement gai, qui souhaite devenir président de son école secondaire, alors que son meilleur ami hétéro se prépare pour un concours de design : jamais on n’aurait vu une telle représentation il y a seulement 10 ans. C’est pourtant ce que mettent de l’avant les créateurs de la série québécoise Les petits rois, sur Tou.tv. Quiconque a regardé l’émission sait que tous les personnages font un – ou mille – geste répréhensible au fil des épisodes, mais rappelons-nous qu’il s’agit d’un divertissement. On ne peut que saluer la mise au plancher de vieux clichés.

Eric Effiong

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Eric Effiong

Sex Education a été encensée partout dans le monde pour son traitement franc d’enjeux entourant la sexualité et qui intéressent les jeunes (et les adultes). La série a aussi le mérite de dépeindre la réalité d’un adolescent gai au sein d’une famille africaine religieuse. Là où bien des scénaristes se seraient contentés de faire d’Eric le « meilleur ami gai » du personnage central, ceux de Sex Education explorent les défis pour Eric de conjuguer ses croyances, son héritage, l’amour qu’il porte à ses parents, son orientation sexuelle et ses goûts stylistiques colorés, avec un mélange de sensibilité et de légèreté.

Ryan Hayes

PHOTO CHARLEY GALLAY, GETTY IMAGES VIA AGENCE FRANCE-PRESSE Ryan O'Connell

Le scénariste, producteur et acteur Ryan O’Connell est passé maître dans l’art de représenter une frange nichée de la société – les hommes gais souffrant de paralysie cérébrale légère – en touchant un large public. En effet, les deux saisons de la série Special, diffusée sur Netflix, ont reçu bien des louanges. Le créateur a non seulement su mettre en lumière la double marginalité de son personnage avec nuance et pertinence, mais également trouvé le moyen d’exposer la grande pression de devoir correspondre à certaines normes de beauté dans la société en général, et chez les homosexuels en particulier.

Jules Vaughn

PHOTO FOURNIE PAR HBO Jules Vaughn

La série Euphoria, diffusée sur HBO, n’a que faire des tabous de la société. Elle parle de tout, sans gêne, avec un mélange de grâce et d’audace. Ainsi, la façon dont les créateurs ont imaginé Jules, une ado trans, a ravi bien des membres de la communauté trans. D’une part, parce que la transidentité du personnage était racontée adéquatement et sans être l’unique caractéristique de Jules. D’autre part, parce que le rôle a été confié à Hunter Schafer, une personne trans. Avant de nous écrire que les acteurs et les actrices devraient pouvoir jouer tous les types de rôles, peu importe leur identité de genre dans la vie, on vous invite à regarder le documentaire Disclosure (Netflix), qui s’intéresse à la représentation des personnages trans dans la fiction et dans les médias, afin de comprendre son effet négatif et souvent dramatique sur la communauté trans au fil de l’histoire.