La cérémonie des Primetime Emmy Awards, qui récompense l’excellence en télévision, se tiendra le 19 septembre à Los Angeles. Pour s’y préparer, jetons un coup d’œil sur les huit séries et miniséries les plus souvent citées.

Marc-André Lussier La Presse

The Crown – Saison 4

Régulièrement sélectionnée dans de multiples catégories au fil des ans, The Crown n’a encore jamais été consacrée par l’Emmy Award de la meilleure série dramatique. Cette quatrième fois sera-t-elle la bonne ? La série, écrite par le dramaturge britannique Peter Morgan, s’est concentrée dans la dernière saison sur le mariage en souffrance de Charles et Diana, et a accueilli la première ministre Margaret Thatcher dans le décor royal. Josh O’Connor, Emma Corrin et Gillian Anderson, leurs interprètes, ont d’ailleurs été retenus dans les catégories d’interprétation. The Crown est cité 24 fois.

Offert exclusivement sur Netflix

The Mandalorian – Saison 2

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Des 71 citations glanées par la plateforme Disney+ aux Emmy Awards, le tiers est dû à la deuxième saison de la fameuse série créée par Jon Favreau, laquelle se déroule dans l’univers de Star Wars. Sélectionné 24 fois, The Mandalorian, qui suit un chasseur de primes dont les aventures ont commencé en protégeant une petite créature que les téléspectateurs ont baptisée « Bébé Yoda », est placé sur le même bloc de départ que The Crown. The Mandalorian est en lice pour l’Emmy de la meilleure série dramatique.

Offert exclusivement sur Disney+

WandaVision – Minisérie

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Cette sitcom de superhéros fait partie de l’univers cinématographique Marvel et, à ce titre, aura même des impacts sur quelques-uns des prochains films de la populaire franchise. Cela étant, la série, scénarisée en partie par Jac Shaeffer (The Hustle, Black Widow), s’est distinguée au petit écran au point d’être retenue dans pas moins de 23 catégories, dont celle de la meilleure minisérie. Paul Bettany, Elizabeth Olsen et Kathryn Hahn, les trois têtes d’affiche, sont en outre nommés dans les catégories d’interprétation.

Offert en exclusivité sur Disney+

The Handmaid’s Tale (La servante écarlate) – Saison 4

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

À sa première saison, The Handmaid’s Tale a réussi à interrompre la lancée de Game of Thrones en remportant l’Emmy décerné à la meilleure série dramatique. Trois saisons plus tard, cette série, créée par Bruce Miller et inspirée du roman dystopique de Margaret Atwood, tentera de reconquérir un titre qui lui a depuis échappé au profit des derniers tours de piste de GOT et de la deuxième saison de Succession. Sacrée meilleure actrice en 2017, Elisabeth Moss est sélectionnée pour le même trophée une quatrième fois. The Handmaid’s Tale est cité 21 fois.

Offert sur Crave en version originale et sur Illico en version française (sous le titre The Handmaid’s Tale – La servante écarlate)

Ted Lasso – Saison 1

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Chez Apple TV+, on n’est pas peu fier de la réussite de cette sitcom dont la tête d’affiche est Jason Sudekis. Dès sa première saison, Ted Lasso fait une entrée fracassante dans la course aux Emmy Awards avec 20 citations, notamment dans la catégorie de la meilleure série humoristique de l’année. Si la popularité de la récente diffusion du premier épisode de la deuxième saison constitue un indicateur, il est clair que cette sympathique comédie, qui relate les aventures d’un instructeur de football américain se retrouvant à la tête d’un club de soccer anglais, se dirige vers la victoire.

Offert en exclusivité sur Apple TV+

The Queen’s Gambit (Le jeu de la dame) – Minisérie

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Après The Crown, The Queen’s Gambit, nommée 18 fois, est la deuxième série Netflix la plus citée aux Emmy Awards cette année. Ce succès n’étonnera personne lorsque l’on rappelle les allures de véritable phénomène télévisuel qu’a emprunté cette minisérie lors de sa diffusion. En plus de révéler Anya Taylor-Joy (évidemment en lice pour l’Emmy de la meilleure actrice dans une minisérie), The Queen’s Gambit, écrite et réalisée par Scott Frank, a réussi l’exploit d’intéresser le grand public au jeu d’échecs grâce au parcours d’une enfant prodige orpheline qui devient adulte au cours des années 1960.

Offert en exclusivité sur Netflix en version originale et en version française (sous le titre Le jeu de la dame )

Lovecraft Country – Saison 1

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Alors que la chaîne HBO a décidé de ne pas la reconduire, la série Lovecraft Country, qui mêle l’horreur et le drame social sur fond de tensions raciales, est quand même nommée 18 fois, y compris dans la catégorie reine de la meilleure série dramatique. Jordan Peele (Get Out) et J. J. Abrams (Star Wars – The Rise of Skywalker) comptent parmi les producteurs de cette adaptation par Misha Green (Underground) du roman de Matt Ruff. Campé dans l’Amérique ségrégationniste des années 1950, le récit relate le périple d’un jeune homme (Jonathan Majors, en lice pour le meilleur acteur) pour retrouver son père disparu, dans une atmosphère des plus cauchemardesques. Jurnee Smollett, Michael K. Williams et Aunjanue Ellis sont aussi cités dans les catégories d’interprétation.

Offert sur Crave en version originale, en version originale sous-titrée en français et en version française

Mare of Easttown (Easttown) – Minisérie

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Cette série policière, écrite par Brad Ingelsby (The Way Back) et réalisée par Craig Zobel (The Hunt), a reçu des critiques élogieuses au moment où elle fut diffusée par la chaîne HBO. On voit mal comment l’Emmy remis à la meilleure actrice dans une minisérie pourrait d’ailleurs échapper à Kate Winslet, une actrice toujours exceptionnelle qui, ici, se glisse dans la peau d’une détective dans une banlieue ouvrière de Philadelphie. Pour évoquer toute la brute vérité d’un personnage qui doit exercer son métier malgré les drames se déroulant dans sa vie personnelle, l’actrice a d’ailleurs refusé tous les artifices auxquels la fiction a habituellement recours. Mare of Easttown est cité 16 fois.

Offert sur Crave en version originale et en version française (sous le titre Easttown)