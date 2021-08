20 ans après le succès de La vie, la vie, Stéphane Bourguignon et Patrice Sauvé s’associent à nouveau sous l’égide de Radio-Canada pour diriger une minisérie de dix épisodes.

Rafael Miró La Presse

Un ancien policier tourmenté, amer d’avoir été accusé de collaborer avec la criminalité. Une tête brûlée qui a l’habitude d’agir d’abord, et d’écoper ensuite, aliénant au passage ses collègues, sa famille et ses voisins. Voici le personnage de Larry, héros d’un polar éponyme de dix épisodes dont le tournage commencera dans un mois.

On est bien loin du ton de La Vie, la vie, la série qui avait valu à l’écrivain Stéphane Bourguignon et à Patrice Sauvé la notoriété il y a deux décennies. Alors que cette première série avait charmé le public avec ses trentenaires comiques et décontractés, Larry mettra en scène des personnages à l’aube de la retraite, et tiendra plus de la série d’action que de la comédie. « Ce que j’aime avec Stéphane, c’est qu’il est capable de changer de ton à chaque fois qu’il nous pitche quelque chose », s’étonne André Béraud, le directeur de la fiction à la télévision de Radio-Canada.

Dans les dix épisodes qui constituent la série, le personnage de Larry parcourra un chemin de Damas, revisitant son passé et ses relations avec sa famille. Cette rédemption s’amorcera lorsqu’il se retrouvera malgré lui au milieu d’une fusillade, qui laissera sa conjointe France grièvement handicapée. Incapable de faire face à ce bouleversement, Larry tentera de compenser en enquêtant sur les auteurs de la fusillade, au mépris de toutes les lois et du respect de son entourage.

« C’est un personnage extrêmement riche », s’enthousiasme Benoît Gouin qui incarnera Larry. « On dit toujours ça, mais c’est vraiment un page turner ». Il sera rejoint dans les rôles-titres par deux actrices qu’il connaît bien. Macha Limonchik incarnera Lisa, une collègue policière qui est la seule à le suivre dans sa quête, tandis que Monique Spaziani incarnera France, sa conjointe qui devra apprendre à vivre avec un handicap.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Benoît Gouin incarnera le rôle-titre dans Larry.

Larry sera diffusée d’abord sur Tou.tv, puis présentée sur les ondes de Radio-Canada.