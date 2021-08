(Toronto) Amazon Prime Video a amorcé la production d’une série-comédie tournée et se déroulant dans la région de villégiature du nord de l’Ontario.

La Presse Canadienne

La comédie The Lake mettra en vedette l’acteur canadien Jordan Gavaris de la série Orphan Black et Julia Stiles de la franchise des Jason Bourne.

La distribution comprend également Madison Shamoun de la série télévisée Black-ish et le comédien Jon Dore.

Le personnage de Jordan Gavaris est de retour chez lui après avoir vécu à l’étranger et avoir cherché à renouer avec la fille biologique qu’il a donnée en adoption à l’adolescence.

Madison Shamoun joue la fille avec laquelle il essaie de se réconcilier au lac idyllique de son enfance. Julia Stiles joue sa demi-sœur, qui a hérité de la maison familiale de son père.

Amazon explique que l’histoire aborde entre autres des liens familiaux en nature « une petite rivalité » et « des relations tendues ».

La compagnie de production Amaze, établie à Toronto et à Los Angeles, produit la série d’épisodes d’une trentaine de minutes avec Julian Doucet de Killjoys comme scénariste et producteur principal.

The Lake est la quatrième série canadienne d’Amazon Original annoncée après la reprise prochaine de la série The Kids in the Hall, de la série documentaire All or Nothing : Toronto Maple Leafs et de l’émission d’humour LOL : Last One Laughing Canada.

Amazon prévoit lancer The Lake l’année prochaine exclusivement sur Prime Video dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde.