Le comédien Antoine Pilon (à gauche) campera le personnage principal. Il sera entouré́ de Virginie Ranger-Beauregard et de Rodley Pitt.

PHOTO EVA-MAUDE TC ET ANNIE ÉTHIER, FOURNIE PAR SÉRIES PLUS

Séries Plus vient d’annoncer mercredi la distribution de sa nouvelle série télé, Manuel de la vie sauvage, adaptée du roman éponyme de Jean-Philippe Baril Guérard.

Luc Boulanger La Presse

C’est le comédien Antoine Pilon (Entre deux draps, Matthias et Maxime) qui campera le personnage principal, Kevin Bédard, un « millenial » ambitieux et sans scrupules qui lance une entreprise technologique avec deux amis. Il sera entouré́ de Virginie Ranger-Beauregard, Rodley Pitt, Gabriel Lemire, Louis Morissette, Gildor Roy. Catherine Brunet et Isabelle Vincent, entre autres comédiens.

Dans ce thriller psychologique, on suivra les frasques de Kevin, le directeur d’une start-up qui lance une application permettant « de dialoguer avec les défunts, en suivant leurs traces numériques ». « Le roman percutant de Jean-Philippe Baril Guérard m’a envouté, explique par voie de communiqué le réalisateur et coauteur de la série, Christian Laurence. En écrivant ensemble le scénario, nous avons pu aller encore plus loin dans les méandres impitoyables du monde des jeunes entrepreneurs en techno. »

Manuel de la vie sauvage est produit par KOTV. Christian Laurence amorce son tournage le lundi 9 août. Pour ce qui est de la diffusion des 6 épisodes de 60 minutes de cette minisérie, elle est prévue au printemps 2022.

Sur les planches

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Jean-Philippe Baril Guérard

Rappelons que Jean-Philippe Baril Guérard a aussi écrit une pièce à partir de Manuel de la vie sauvage. Elle sera à l’affiche chez Duceppe dès le 8 septembre dans une mise en scène de Jean-Simon Traversy, codirecteur artistique de la compagnie. La version théâtrale gravite autour d’une PDG, Cindy Bérard, interprétée par Emmanuelle Lussier Martinez. Son mantra : « Il n’y a rien de plus puissant qu’une idée ».

Les choses vont plutôt bien pour le jeune auteur de Haute démolition. Royal, un autre roman de Jean-Philippe Baril Guérard, doit aussi être adapté au cinéma par le réalisateur Francis Leclerc.