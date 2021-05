Après avoir acquis la totalité des actions de la société et ses filiales, Patricia Blais et Monic Lamoureux agiront à titre de coprésidentes du groupe.

Deux nouvelles propriétaires sont à la tête de la maison de production Avanti Groupe, après que son ex-président, Luc Wiseman, ait été accusé d’agression sexuelle sur une personne mineure et de production de pornographie juvénile.

Léa Carrier

La Presse

Moins d’une semaine après l’arrestation de Luc Wiseman, Avanti Groupe s’est trouvé deux nouvelles propriétaires, a indiqué un communiqué diffusé par la boîte, jeudi soir. Il s’agit de Patricia Blais et Monic Lamoureux, qui dirigeaient déjà la société depuis plus de vingt ans.

Après avoir acquis la totalité des actions de la société et ses filiales, elles agiront à titre de coprésidentes du groupe. Par le fait même, l’entreprise confirme la poursuite de ses activités en télévision et en distribution. Sa division Scène poursuivra ses activités de gérance d’artistes et de production de spectacles au sein d’une toute nouvelle entité, sans lien avec Avanti Groupe, qui est maintenant présidé par Nadia Dufour.

Rappelons que Luc Wiseman était le président et seul actionnaire d’Aventi depuis l’année 2000. Son entreprise est coproductrice de l’émission Tout le monde en parle et productrice des séries De garde 24/7, Police en service et 180 jours, pour ne nommer que ceux-là. Avanti Groupe est également actif comme promoteur de spectacles pour plusieurs humoristes.

Par le passé, la maison de production a été associée à d’autres succès monstres comme La petite vie, Piment fort et Un gars, une fille.

Le 21 mai dernier, M. Wiseman a été arrêté pour cinq motifs d’accusation, soit agression sexuelle, attouchements et voies de fait à l’endroit d’une personne de moins de 16 ans. Les autres accusations ont trait à la production et à la possession de pornographie juvénile. Les évènements qu’on lui reproche se seraient produits entre novembre 2018 et avril 2021, à Montréal, à Duhamel, en Outaouais, et ailleurs au Québec. La loi ne permet pas de révéler l’identité de la jeune fille en question.

M. Wiseman a été libéré sous condition et comparaîtra au palais de justice de Montréal le 23 juin.