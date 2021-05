C’est juste du linge ? Oh non !

Fin mars, Véronique Cloutier a déchaîné les interwebs en portant des espadrilles New Balance avec une robe Ganni pendant son émission 1res fois à Radio-Canada. Scandale !

Hugo Dumas

La Presse

Quelques jours plus tard, l’animatrice de Big Brother Célébrités, Marie-Mai, a enfilé un haut couleur crème à décolleté circulaire — la fameuse robe-beigne — qui a inspiré une flopée de blagues sur Instagram.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE MARIE-MAI Le haut à décolleté circulaire de Marie-Mai n’est pas passé inaperçu à Big Brother Célébrités.

À Bonsoir bonsoir !, le collaborateur Alexandre Barrette a récemment critiqué les jeans de l’animateur Jean-Philippe Wauthier, qu’il a comparés à ceux du concierge de son école primaire dans les années 1980. Les jeans en question, de la marque suédoise Acne, valent 400 $.

Sur la scène de Star Académie, les bottes blanches de Rosalie, les robes à boucles géantes de Lunou et les « crop tops » colorés de Maëva, des chandails coupés au-dessus du nombril, ont généré une quantité hallucinante de réactions.

Ça paraît superficiel comme sujet, mais non. La télé, c’est de l’image. Et les vêtements des animateurs construisent, de semaine en semaine, le look d’une émission.

Voilà pourquoi les vedettes embauchent des stylistes professionnels, qui les habillent, de la tête aux pieds, avant chacun de leurs enregistrements. C’est aussi important, selon moi, que la musique ou le décor.

« On est là pour créer des conversations, il faut prendre des risques. On regarde les artistes pour s’évader et les vêtements servent à ça. On est tannés d’être en jogging. On ne veut plus voir ça à la télé », explique le styliste Patrick Vimbor, qui collabore avec Jean-Philippe Wauthier, Marie-Mai et Lara Fabian.

PHOTO RADIO-CANADA Jean-Philippe Wauthier s’habille avec des vêtements griffés, qui retournent au magasin la plupart du temps après un passage en ondes.

Pour Jean-Philippe Wauthier, qui a passé sa saison 2020 de Bonsoir bonsoir ! en coton ouaté Nike, « l’intention cette année, c’est de le faire plus briller et de montrer son côté sexy, qu’il camoufle », précise Patrick Vimbor.

Les kits de l’animateur de Bonsoir bonsoir ! se composent d’un mélange de morceaux chers et abordables. Du COS, de l’Uniqlo, mais aussi du Balmain, du Yves Saint Laurent et du Marni.

Rassurez-vous : la production ne paie pas pour tout ce linge griffé. La majorité des morceaux (prêtés) retournent au magasin après un seul passage en ondes.

L’an passé, les téléspectateurs ont davantage jugé les longs cheveux de Jean-Philippe Wauthier que son habillement. « C’était le début de la pandémie et les gens étaient indulgents. Je reçois beaucoup plus de remarques sur mon linge cette année, mais je ne me fais pas tant ramasser », observe l’animateur.

C’est visible soir après soir, les stars du showbiz québécois osent davantage dans le choix de leurs tenues, à commencer par Véronique Cloutier. Pantalon jaune canari très large, robe Zara aux reflets métalliques ou escarpins Dior, l’animatrice de 1res fois incorpore habilement des marques de luxe et d’autres plus accessibles. Et ça ébranle une partie de ses admiratrices.

Les animateurs assument davantage leurs goûts. Il y a quelques années, on sentait un désir de ne pas faire de vagues et de plaire à une frange plus âgée du public. Certaines vedettes s’empêchaient d’être elles-mêmes pour ne pas choquer. Chanelle Riopelle, styliste de Véronique Cloutier

Chanelle Riopelle peut facilement prédire quels looks de Véro vont lui valoir des commentaires désobligeants. « Ce n’est jamais une surprise, on sait d’avance ce qui passe ou ce qui ne passe pas », note-t-elle.

PHOTO RADIO-CANADA Véronique Cloutier avec ses espadrilles New Balance sur le plateau de 1res fois

Ce qui passe : une robe noire simple, un pantalon chic d’une couleur neutre. Et ce qui ne passe pas ? Le combo robe-espadrilles. « On s’attendait à des réactions. Mais à ce point-là ? Non. Les gens étaient fâchés. Comme s’il n’y avait qu’une seule façon d’apparaître à la télé, propre et bien mise, à l’ancienne. Les critiques les plus virulentes ne viennent jamais de la jeune génération », remarque Chanelle Riopelle.

Les femmes plus âgées sont les plus dures envers les femmes du petit écran. Envers les hommes aussi, mais à un degré inférieur de virulence. Allez voir qui a le plus pesté contre les robes, les cheveux arc-en-ciel et les ongles peints de Jay Du Temple à Occupation double. Personne qui appartient à la génération Z, mettons.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE STAR ACADÉMIE L’académicienne Rosalie Ayotte s’est distinguée par ses bottes blanches, qu’elle a portées à presque tous les galas du dimanche.

À Star Académie, c’est le styliste Jay Forest qui a concocté le style très « pop art » des jeunes chanteurs de TVA. J’ai adoré cette audace, qui s’écartait des costumes de scène habituels.

« Je suis très coloré, très côte ouest américaine. J’aime les trucs joyeux et heureux. Il faut s’éclater, y aller à fond. Je suis très pop, très MTV, très showbiz, très glam, mais sans que ça prenne toute la place. Je ne veux pas que ça ressemble à un freak show non plus », détaille Jay Forest, qui a également collaboré avec Marc Dupré à La voix.

Pour Lunou Zucchini, qui a perdu en finale contre William Cloutier, Jay Forest s’est inspiré de l’univers de la chanteuse australienne Sia. Pour Rosalie Ayotte, le styliste a beaucoup regardé l’actrice Barbie Ferreira dans la série Euphoria de HBO, où elle joue le personnage de Kat.

Ç’aurait été facile de ne faire porter que des robes noires à Rosalie. Mais non. Nous sommes allés dans les motifs et les couleurs vives. Rosalie a été un de mes coups de cœur. Jay Forest, styliste

Parlant de Rosalie, ses bottes blanches — trouvées à la boutique L’Intervalle — ont fait énormément jaser les fans. Parce qu’elle les a portées dans presque tous les galas du dimanche. Personne n’a cependant noté que Dashny et Shayan ont, eux aussi, enfilé les mêmes baskets blanches pendant toute la compétition, tout comme William, qui a eu ses bottines noires aux pieds du début à la fin.

Aveu ici : j’avais remarqué les célèbres bottes de Rosalie, mais pas les chaussures de Shayan, Dashny ou William. Ce qui confirme, hélas !, que les femmes à la télé sont toujours plus scrutées et jugées que les hommes.