Une dernière et c’est fini : Ellen DeGeneres a décidé de mettre fin au talk-show quotidien qu’elle anime depuis 2003 au terme de la prochaine saison. Elle en a fait l’annonce mardi à son équipe et en discutera avec Oprah Winfrey dans son émission de jeudi, rapporte The Hollywood Reporter.

Alexandre Vigneault

La Presse

Ellen DeGeneres affirme que c’est le besoin d’affronter de nouveaux défis qui l’a motivée à prendre cette décision qu’elle soupèse, semble-t-il, depuis plusieurs années. Il était clair pour elle que son talk-show ne se poursuivrait pas au-delà des trois années ajoutées à son contrat en 2018.

En deux décennies, Ellen DeGeneres s’est imposée comme une figure incontournable de la télévision américaine. Son talk-show, très prisé, était une destination obligée pour les stars et le lieu où se racontaient de touchantes histoires humaines.

L’annonce de l’animatrice survient environ un an après que des collaborateurs aient dénoncé le climat de travail toxique qui régnait sur son plateau. Ellen DeGeneres, qui dit avoir appris la chose dans les médias, a abordé le sujet au début de la présente saison et présenté ses excuses.

L’idée de mettre fin à son talk-show est une idée que son épouse, Portia de Rossi, supporte depuis plusieurs années. L’animatrice avait toutefois décidé de continuer, ce que l’encourageait à faire un autre de ses proches, son frère. Le besoin d’être stimulée par quelque chose de neuf l’a finalement emporté.

La carrière télévisuelle d’Elle DeGeneres a décollé au milieu des années 1990 avec la sitcom Ellen, dont elle tenait bien sûr le rôle principal, diffusée sur ABC. Son coming out – à Oprah, puis dans la sitcom – ont été marqué par des appels au boycott, mais aussi une vague de soutien.

Son parcours au petit écran a aussi été marqué par The Ellen Show, qui n’a duré qu’une saison, puis son talk-show quotidien, qu’elle aura porté pendant 19 ans. Ellen fait aussi du doublage et est notamment la voix originale anglaise de Dory, dans Le monde de Nemo et Trouver Doris.

Ellen DeGeneres a remporté deux douzaines de prix Emmy. Son talk-show lui rapportait 84 millions par an, selon un palmarès publié par Forbes en 2020 et cité par The Hollywood Reporter.