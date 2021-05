Chronique

Télévision

C’est fini, fini, fini pour M’entends-tu ?

Bye Ada, adieu Carolane et ciao Fabiola. Nos trois héroïnes dysfonctionnelles préférées de M’entends-tu ? tirent leur révérence ce mardi (21 h) à Télé-Québec dans l’ultime épisode super poignant de cette comédie dramatique parmi les plus originales — et les plus vraies — du petit écran québécois.