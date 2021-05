C'est connu : le 4 mai, c'est le « May the Fourth be with you ». C'est aussi le jour où les amateurs de Star Wars peuvent regarder The Bad Batch, série offerte sur Disney+ dans laquelle il sera possible de suivre les aventures du Clone Force 99, composé de Hunter, Echo, Wrecker, Crosshair et Tech.

La Presse

La série de six épisodes se déroule en parallèle à la dernière saison de la série The Clone Wars.

Voir le court en vidéo.