La chaîne américaine NBC présentera Roll Up Your Sleeves, une émission spéciale sur la vaccination contre la COVID-19, et dans laquelle Barack Obama, Joe Biden et plusieurs autres personnalités feront une apparition.

Léa Carrier

La Presse

L’émission d’une heure sera diffusée dimanche à 19 h, sous l’animation de la chanteuse Ciara et du joueur de football Russell Wilson. L’objectif ? Informer les téléspectateurs sur le vaccin contre la COVID-19. Le président Joe Biden et l’ancien président Barack Obama, et sa femme, Michelle Obama, s’exprimeront aux côtés des légendes du basketball Charles Barkley et Shaquille O’Neal.

Des artistes de la culture populaire seront aussi de la partie, dont Sterling K. Brown, Billy Cristal, Jennifer Hudson, Eva Longoria, Ellen Pompeo, Jennifer Lopez, Demi Lovato, Amanda Seyfried et Joe Jonas.

De plus, un segment sera réservé à l’acteur américain Matthew McConaughey dans lequel il interviewera le Dr Anthony Faucy, immunologue et conseiller de la Maison-Blanche, au sujet de la désinformation entourant le vaccin.