L’acteur américain Sylvester Stallone souhaite réaliser un antépisode télévisé de sa série de films à succès, Rocky. Il en a fait l’annonce sur sa page Instagram, lundi soir.

Léa Carrier

La Presse

« C’est peut-être ma publication le plus étrange jusqu’à présent. J’ai commencé ce matin par écrire un antépisode de Rocky pour streaming », a écrit l’interprète du classique de 1976. « L’idéal serait 10 épisodes pendant quelques saisons pour aller au cœur des personnages dans leurs jeunes années », poursuit-il.

Sa publication est accompagnée d’un calepin barbouillé de notes, première ébauche d’un scénario. « Imaginez une machine à remonter le temps qui nous transporterait simplement aux origines de Rocky, un monde cinématographique débordant de personnages aimés par les gens du monde entier depuis près de cinq décennies ! »

La série se déploierait dans les années 1960, précise Stallone, sur fond de guerre froide et de mouvement des droits civiques américains. Au milieu de « cette activité sismique sociale », Robert « Rocky » Balboa, alors âgé de 17 ans, tenterait de trouver sa place. « Hope it happens » a conclu l’acteur dans sa publication.

Récemment, il a narré le documentaire Rocky, sorti au printemps 2020, qui retrace son expérience sur le plateau du film original.