Global diffusera l’interview d’Harry et Meghan avec Oprah Winfrey

La chaîne canadienne Global a annoncé jeudi matin avoir fait l’acquisition de l’interview que le prince Harry et son épouse Meghan Markle accorderont dimanche soir à Oprah Winfrey sur CBS.

André Duchesne

La Presse

L’émission, officiellement intitulée CBS Presents Oprah With Meghan and Harry sera diffusée ce dimanche 7 mars à compter de 20 h, donc en même temps que Tout le monde en parle et Star Académie.

Selon le communiqué de presse émis jeudi matin par Global, Oprah Winfrey s’entretiendra d’abord avec Meghan Markle de différents sujets dont la vie dans une famille royale, le mariage, la maternité, la philanthropie, etc. Le prince Harry les rejoindra plus tard en soirée.

Mais déjà, la diffusion d’un premier extrait montre le prince Harry revenir sur le traitement médiatique subi par sa mère, la princesse Diana, tragiquement décédée en 1997. « Je ne peux pas imaginer comment ce qu’elle a pu ressentir en vivant tout cela seule, toutes ces années auparavant. Parce que ça a été incroyablement dur pour nous deux, mais au moins, on peut compter l’un sur l’autre », dit-il dans l’entretien.

La diffusion de l'entrevue semble déjà déplaire souverainement à Buckingham Palace où l'on craint le contenu de l'entretien.

Déjà parents d’un fils, Archie, le couple, qui demeure maintenant à Los Angeles, attend la venue de son second enfant.