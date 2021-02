Tout le monde en parle : deux frères de scène

On sent toute la complicité entre Robert Lepage et Yves Jacques, qui joueront samedi soir La face cachée de la Lune en direct du Diamant à Télé-Québec. Les voir se renvoyer la balle sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche nous a donné encore plus envie de les voir jouer les deux frères de cette œuvre majeure.