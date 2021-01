L’hiver ne s’annonce pas bien différent des 10 derniers mois. Pour beaucoup, il se passera surtout à la maison… devant l’écran d’une tablette, d’un téléphone ou d’un ordinateur. Pour trouver un peu de réconfort ou s’offrir une simple distraction, voici quelques sorties prochaines à ne pas manquer.

Lupin : dans l’ombre d’Arsène – saison 1

Netflix présente les aventures d’Arsène Lupin... complètement revisitées. Assane Diop (Omar Sy) est un agent d’entretien dont le héros d’enfance, le gentleman cambrioleur Arsène Lupin, lui inspirera un plan pour prouver l’innocence de son père, accusé de vol 25 ans plus tôt. Il ne s’agira donc pas du retour du personnage créé par Maurice Leblanc, mais bien d’une évocation de celui-ci dans la quête du héros moderne, dont l’histoire est campée à une époque où les technologies (et son ingéniosité) l’aideront grandement dans sa quête. Cette nouveauté originale de Netflix en 10 épisodes promet d’allier mystère, énigmes et aventure.

Dès le 8 janvier, sur Netflix

Les pays d’en haut – saison 6

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Sarah-Jeanne Labrosse dans Les pays d’en haut

La sixième et dernière saison des Pays d’en haut est arrivée. Pour la dernière fois, les spectateurs découvriront comment évoluera l’univers de Donalda, Séraphin et Alexis mis à l’écran à partir de 2016 dans cette deuxième adaptation télévisuelle de l’œuvre littéraire de Claude-Henri Grignon. La cinquième saison devait être la dernière, mais six autres épisodes ont été tournés, durant lesquels les habitants de Saint-Adèle feront face à une catastrophe qui bouleversera leurs destins. Si la série a été offerte sur l’Extra d’ICI Tou.tv en décembre, ceux qui la regarderont sur la plateforme non payante (ou à la télévision) pourront visionner un nouvel épisode par semaine, dès samedi et jusqu’au 8 février.

Depuis le 4 janvier, sur ICI Tou.tv

L’œil du cyclone

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Christine Beaulieu tient le rôle principal dans L’œil du cyclone.

Christine Beaulieu campe dans L’œil du cyclone le rôle d’une mère de famille monoparentale de trois enfants, Isabelle Gagnon. À 39 ans, la propriétaire d’une entreprise d’organisation de mariage jongle avec tous les éléments qui composent sa vie (ses enfants, mais aussi son ex, la blonde de son ex, sa mère et sa sœur) et tâche de survivre. Cette comédie en 13 épisodes, réalisée par Alain Chicoine et Julie Hogue, montre comment se débrouille Isabelle, attachante, généreuse et drôle, dans cette vie où tout tourne trop vite et où le temps manque, ne serait-ce que pour se reposer.

Dès le 18 février, sur Véro.tv

WandaVision

IMAGE FOURNIE PAR DISNEY La minisérie WandaVision met en vedette Elizabeth Olsen et Paul Betthany.

Les studios Marvel amorcent la quatrième phase de leur univers cinématographique avec cette minisérie mettant en vedette Elizabeth Olsen et Paul Betthany, interprètes respectifs de Wanda Maximoff (la Sorcière Rouge) et de Vision. En fusionnant le style des sitcoms classiques américaines au monde de Marvel, WandaVision offre aux deux personnages un spin-off original (dans tous les sens du terme). Pour ceux qui suivent la chronologie de l’univers cinématographique de Marvel, il faut savoir que les évènements de la série prennent place juste après les aventures d’Avengers : End Game et précèdent le prochain volet de Doctor Strange. WandaVision devrait être la première de plusieurs miniséries visant à offrir aux personnages qui n’ont pas eu leur propre film un moment sous les feux des projecteurs.

Dès le 15 janvier, sur Disney+

Euphoria – épisode spécial, partie 2 : Jules

IMAGE FOURNIE PAR HBO Jules (Hunter Schafer) dans Euphoria

Il ne s’agit pas d’une série comme telle, mais plutôt d’un épisode spécial de la populaire série Euphoria, en attendant la deuxième saison, prévue cette année. Après celui portant sur Rue (Zendaya), la deuxième et dernière partie de ces épisodes hors série suivra Jules (Hunter Schafer), à la croisée des chemins. Intitulé Fuck Anyone Who’s Not a Sea Blob, l’épisode permettra de retrouver le personnage pendant la période des Fêtes, alors qu’elle méditera sur l’année, belle et misérable, qui se termine. Sam Levinson, réalisateur de la série, est aussi à la barre de cet épisode, mais a joint ses forces à Hunter Schafer elle-même pour l’écriture du scénario. Ces épisodes spéciaux servent de ponts entre les deux saisons, en étoffant l’intrigue, mais aussi en permettant aux amateurs de la série de se mettre quelque chose sous la dent pour mieux patienter.

Dès le 24 janvier, sur HBO Max et Crave

