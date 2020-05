PHOTO LIONEL CIRONNEAU, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

Pour la première émission d’une série qui nous captivera tout l’été, on retourne plus de 18 ans en arrière alors que Jamie Salé et David Pelletier, en patinage artistique, étaient victimes de la juge française Marie-Reine Le Gougne. On se souviendra qu’elle avait accepté des pots-de-vin pour favoriser le couple russe.