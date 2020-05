La comédienne et animatrice Whoopi Goldberg fait partie de la prestigieuse distribution de la série.

CBS va de l’avant avec The Stand

D’ici quelques mois, le réseau CBS diffusera la mini série The Stand basée sur une des plus célèbres romans de Stephen King où il est question d’une pandémie beaucoup plus létale que l’actuelle crise du coronavirus.

André Duchesne

La Presse

C’est ce qu’annonce aujourd’hui en exclusivité le magazine Vanity Fair qui publie également plusieurs images tirées du tournage qui a eu lieu en grande partie à Vancouver. Le bouclage de ce tournage s’est fait en vitesse en mars, quatre jours avant que la crise paralyse l’ensemble des activités de la planète.

The Stand raconte l’histoire d’une pandémie issue de la fabrication d’un virus en laboratoire. Une fois la pandémie amorcée, la plupart des humains en meurent. Seuls quelques individus survivent. Ils sont alors confrontés à un choix : se battre pour la survie des autres ou se battre pour sa propre survie.

La distribution est impressionnante : Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgård et James Marsden en font partie tout comme Amber Heard, Marilyn Manson, Greg Kinnear, Heather Graham et plusieurs autres.

Les spectateurs, plongés dans la crise actuelle depuis déjà dix semaines, seront-ils au rendez-vous ? On le verra seulement dans plusieurs mois lorsque la série sortira sur CBS All Access.

Le premier épisode a été réalisé par Josh Boone, réalisateur du long métrage Nos étoiles contraires.

Rappelons enfin qu’une autre version de The Stand était sortie en 1994 sur ABC. Le roman de Stephen King avait été publié en 1978.