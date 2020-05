Des suggestions de séries, de films, de documentaires et d’émissions provenant de toutes les plateformes.

Marissa Groguhé

La Presse

André Duchesne

La Presse

Netflix: The Lovebirds

Un couple se retrouve impliqué à son insu dans une affaire de meurtre. Alors que les deux amoureux tentent de blanchir leurs noms durant une course folle nocturne, leur relation chancelante est également mise à rude épreuve. Une prémisse de comédie romantique qui a déjà été vue (pensons à Murder Mystery, avec Jennifer Aniston et Adam Sandler, ou à Crazy Night, avec Steve Carell et Tina Fey), mais que Michael Showalter propose de revisiter avec Issa Rae et Kumail Nanjiani en tête d’affiche.

Dès maintenant.

VSD/DVD : Mafia Inc.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Mafia Inc. a été un succès instantané lors de sa parution en début d’année. Le film présente une version romancée (et captivante) d’un pan de l’histoire de la mafia montréalaise. Magnifiquement réalisé par Podz et scénarisé par Sylvain Guy, le long métrage nommé 10 fois au Gala Québec Cinéma met en vedette Marc-André Grondin, Sergio Castellitto, Gilbert Sicotte et Mylène Mackay.

Dès maintenant.

iTunes : 14 jours 12 nuits

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Après que sa fille adoptive Clara a perdu la vie, Isabelle (Anne Dorval) part dans le pays d’origine de son enfant, le Viêtnam. Elle y rencontre Thuy (l’actrice française Leanna Chea), la mère biologique de Clara, qui est guide touristique. Les deux femmes se lient d’amitié, mais Isabelle, qui décide de taire sa vraie identité, porte un lourd secret. Cette histoire émouvante de deuil et de résilience, réalisée par Jean-Philippe Duval, aura eu une trop courte vie au grand écran en raison de la fermeture des cinémas, mais sera désormais offerte sur iTunes.

Dès mardi.

ONF.CA : Sur la corde raide

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le lundi 17 mars 2003, alors que le monde entier a les yeux tournés vers le Canada, le premier ministre Jean Chrétien se lève à la Chambre des communes et annonce que sans une nouvelle résolution de l’ONU, le Canada ne participerait pas à une action militaire coordonnée par les États-Unis en Irak. Dix-sept ans plus tard, cette décision est encore saluée comme une incroyable audace canadienne face au géant américain. Le cinéaste Claude Guilmain y revient dans un documentaire inestimable en interviewant les principaux acteurs de l’époque et des journalistes. Il explore les coulisses de cette décision et les conséquences que cela aurait pu avoir.

Dès maintenant.

Tou.tv/ONF : Contes d’une grossophobie ordinaire

IMAGE FOURNIE PAR L’ONF Contes d’une grossophobie ordinaire

À travers plusieurs témoignages percutants de femmes et d’adolescentes, ce court métrage documentaire produit par l’ONF tente d’illustrer la grossophobie tout en racontant comment la surmonter. L’effet psychologique chez les adolescents de l’intimidation et de la discrimination est abordé dans une démarche visant à faire tomber les tabous.

Dès maintenant.