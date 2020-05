Depuis le début de la deuxième saison de Bonsoir bonsoir !, l’animateur Jean-Philippe Wauthier se plaît à rappeler quotidiennement qu’ils forment un couple et ont donc le droit d’être rapprochés. Qui sont les musiciens Julie Lamontagne et Tony Albino ? La Presse les a rencontrés.

Ils sont beaux à voir à l’émission Bonsoir bonsoir ! Souriants. Complices. Sincères. En personne, ils sont exactement les mêmes. Ils rient beaucoup. Ils s’aiment beaucoup. Et la musique est au centre de leur existence.

Oui, ils créent beaucoup. Tout ce que vous entendez à Bonsoir bonsoir ! porte leur griffe. Le thème d’ouverture, c’est eux. Le jingle Qu’est-ce qu’on fait avant de se coucher ?, c’est eux aussi. Les montages sonores avec interprètes sur Zoom ? Encore eux. Tout comme la musique originale menant à une pause publicitaire.

Lorsqu’on leur demande ce qu’ils préfèrent entre jouer en concert, en studio ou sur scène, ils vont ailleurs. « Ce qu’on aime le plus, c’est de travailler ensemble », répondent à l’unisson Julie et Tony, que La Presse a rencontrés mercredi à l’extérieur de la Maison Radio-Canada.

Ils ont tous les deux 44 ans. Julie a grandi à Verdun et Tony, à Châteauguay.

L'amour du piano

Julie est arrivée à la musique vers l’âge de 8 ans. Son premier instrument est le piano. Pendant plusieurs années, elle a suivi des cours avec Yolande Gaudreau à l’École de musique de Verdun. Trente ans plus tard, Mme Gaudreau conserve un souvenir précis de cette petite Julie au talent indéniable et avec qui elle est restée en contact.

« Elle est adorable, lance-t-elle dès qu’on prononce le nom de la pianiste. Elle fait partie de mes excellents souvenirs d’élèves. Elle est extrêmement douée, travaillante et minutieuse. Elle avait beaucoup de facilité dans tous les styles, que ce soit avec Mozart ou avec Edvard Grieg. »

Tony Albino est un enfant de la balle. Son père était professeur de musique et enseignait le piano. À 2 ans, il a commencé à jouer de la batterie, son instrument de base.

On a une vidéo à la maison où Tony joue du drum à 3 ans. Et ce qu’il joue est très cool. Julie Lamontagne

L’un et l’autre ont appris à jouer de plusieurs autres instruments, comme on peut le voir et l’entendre à l’émission de 21 h. Julie Lamontagne joue des claviers, du saxophone, des percussions et un peu de batterie. Son mari touche à la batterie, à la basse, aux claviers. Lors de la saison 2019, il a aussi joué du ukulélé. Et les deux chantent !

À Bonsoir bonsoir !, le duo se présente (c’est dans le générique) comme Les Twenty-Nine, un nom mystérieux qui va le rester.

« L’origine de ce nom est un secret, dit Tony en souriant. Pour vrai ! Personne ne sait pourquoi et ça va demeurer ainsi. »

Chacun leur tour, ils dirigent la musique sur le plateau de l’émission. Et leur proximité fait toujours jaser en ces temps de pandémie.

« Les gens écrivent encore beaucoup pour dire qu’ils nous trouvent proches et nous demandent de nous distancer, observe Julie. C’est pour cela que Jean-Philippe revient toujours là-dessus. »

À force de se croiser…

Le parcours de Julie Lamontagne est impressionnant. Premier prix du concours de musique du Canada à 13 ans, elle a étudié à Montréal (entre autres avec Lorraine Desmarais), à New York et à Boston. Après le classique, elle s’est tournée vers le jazz, a enregistré ses propres albums, remporté deux Félix et collaboré à d’innombrables projets.

Tony est un musicien de studio et de tournée. Il dit avoir participé à entre 200 et 300 enregistrements (Ariane Moffatt, Jean Leloup, Pierre Flynn, etc.). Dans la foulée, il a participé à d’innombrables tournées dont celle d’Aquanaute, d’Ariane Moffatt, où ses collègues l’appelaient affectueusement le « Bouddha du beat ».

« En préparation de la tournée, Joseph Marchand [réalisateur d’Aquanaute et guitariste] a découvert Tony lors d’une soirée jam soul au Sofa, confie Ariane Moffatt. Il nous a dit qu’il avait entendu le meilleur batteur de sa vie. Nous sommes allés l’entendre et il a été embauché, formant la section rythmique avec Maurice Soso-Williams. Sa sensibilité musicale additionnée à sa technique si organique et naturelle font de lui un des plus grands musiciens avec lesquels j’ai eu le privilège de jouer. »

Les trajectoires de Julie et de Tony se sont croisées et amalgamées plus d’une fois !

Nous nous sommes rencontrés il y a 15 ans dans une séance de studio. Mais on ne s’était pas parlé. Julie Lamontagne

« Moi, je te parlais, mais toi, tu ne me parlais pas ! », corrige Tony alors que Julie éclate de rire.

Elle poursuit : « Parce que nous avions plusieurs connaissances en commun, nous nous sommes croisés sur beaucoup de trucs. Nous avons fait des gros shows ensemble, comme ceux de la Saint-Jean à Québec et à Montréal. Et nous nous sommes retrouvés à l’émission Belle et Bum il y a quelques années [Julie y joue depuis 7 ans et Tony depuis 17 ans]. Il y avait une belle chimie entre nous, mais le timing n’était pas bon. Et à un moment donné, c’est devenu évident… »

Un beau projet

Il y a quatre ans, ils se sont mariés. Une invitation à un barbecue lancée à près d’une centaine de personnes s’est transformée en noce impromptue. À leur arrivée, les invités ignoraient que Julie et Tony venaient de se passer la bague au doigt.

Tony a un fils d’une union précédente. « Il habite avec nous et Julie est une belle-mère super », dit-il. Fiston aussi joue de la musique toute la journée. « Et chez nous, le sous-sol est un studio. »

Parmi leurs nombreux projets à venir, Tony Albino et Julie Lamontagne travaillent sur un album personnel. Si personnel qu’ils hésitent à mettre un nom sur le style musical. Après tout, ils ont forgé leur propre son.

« On va faire un album de musique heureuse, dit simplement Julie. Un album où ça bouge et c’est rythmé.

— Avec un bon feeling », ajoute Tony.

— Et qui nous met de bonne humeur », complète Julie.

Sur ce, ils repartent travailler. Toujours aussi proches l’un de l’autre. Et sans doute en parlant musique.