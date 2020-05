Hugo Dumas Chronique

Désinfecter une épicerie pour 11 enfants !

Comme tout le Québec, les familles Groulx, Rochefort, Dupuis et Lacroix, qui apparaissent dans les docuréalités Les Groulx ainsi que Nombreux et heureux à Canal Vie, vivent en confinement… mais à 10, 11 et 13 personnes sous le même toit. Sortez-les de là avant qu’ils s’entretuent !