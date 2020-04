Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes

Valérie Simard

La Presse

Sur Netflix

Hollywood

Et si Hollywood avait donné aux femmes, aux gais et aux Noirs, il y a plusieurs décennies, la chance d’être vus pour ce qu’ils sont ? C’est avec cette question en tête que Ryan Murphy et Ian Brennan ont abordé Hollywood, la nouvelle série qu’ils ont créée pour Netflix. Cette minisérie de sept épisodes se déroule dans le Hollywood des années 40 et met en scène plusieurs visages qu’on a peu vus au petit écran (Jeremy Pope, Darren Criss, Samara Weaving) aux côtés de figures plus connues (Patti LuPone, Holland Taylor et Rob Reiner). Le scénario amalgame histoires fictives et réelles, avec une bonne dose de glam et un brin d’irrévérence.

Dès vendredi

Sur Canal Vie

Familles en confinement

PHOTO FOURNIE PAR CANAL VIE La famille Groulx compte 11 enfants.

Le confinement et la fermeture des écoles et des garderies ont bouleversé le quotidien de nombreuses familles et assurément celui des familles nombreuses. Pour partager leur nouvelle normalité, la famille Groulx (11 enfants !) ainsi que les Rochefort, Lacroix et Bergeron-Dupuis, participants de l’émission Nombreux et heureux, ont accepté de se filmer. Les hauts et les bas de leur confinement font l’objet d’émissions spéciales qui seront présentées la semaine prochaine. La diffusion de l’épisode de La famille Groulx, le 4 mai, sera suivie d’un Facebook Live sur la page de Canal Vie.

La famille Groulx, le 4 mai à 20 h

Nombreux et heureux, du 5 mai au 7 mai, à 20 h et 20 h 30

Sur TV5

Seuls ensemble

PHOTO FOURNIE PAR TV5 Pierre-Yves Lord

À la mi-avril, au moins 4,5 milliards de personnes étaient confinées, selon l’Agence France-Presse. Pour savoir comment cette expérience commune se vit à travers le monde, Pierre-Yves Lord a échangé avec des Canadiens éparpillés aux quatre coins du monde. Dans chaque épisode de 15 minutes, l’animateur converse avec deux expatriés, établis dans des villes différentes. Chacun y raconte sa situation, ses défis, les élans de solidarité dont il a été témoin et fait part de ses réflexions sur cette crise qui nous fait tous un peu sentir seuls ensemble.

Les samedi et dimanche à 12 h 15, dès le 2 mai

Sur Télé-Québec

Bodyguard (V.F. : Garde du corps)

Si vous avez raté l’excellent thriller politique de la BBC, relayé par Netflix, l’occasion est belle de vous rattraper. Bodyguard fait son entrée à Télé-Québec les jeudis. Cette haletante minisérie de six épisodes met en vedette David Budd (Richard Madden), un vétéran de l’armée devenu garde du corps de la ministre de l’Intérieur du gouvernement britannique, laquelle doit orchestrer une réponse aux attaques terroristes qui frappent Londres. Mais, le courageux garde du corps n’adhère pas à la vision et aux politiques de celle qu’il doit protéger. Si vous trouvez que votre vie manque d’action, voilà une belle façon de s’en procurer par procuration.

Dès ce jeudi, 22 h

Sur V

La Société des poètes disparus

PHOTO FOURNIE PAR TOUCHSTONE PICTURES La Société des poètes disparus

Il est toujours bon de voir ou de revoir ce film de Peter Weir. Avec vos ados qui s’ennuient de l’école, encore mieux ! La Société des poètes disparus, l’un des films les plus marquants de Robin Williams, a été réalisé en 1989 et l’action qui s’y déroule se situe en 1959, dans la prestigieuse Welton Academy. Or, la pression de correspondre aux normes et aux attentes ainsi que la force transformatrice des mots demeurent des propos toujours actuels. Et qui n’aimerait pas pouvoir assister à un cours de littérature du désormais célèbre M. Keating ?

Dimanche à 14 h