(Copenhague) La série danoise Borgen, centrée sur les tribulations d’une femme première ministre, va revenir sur les écrans en 2022, a annoncé mercredi la télévision danoise DR, qui l’a développée et le diffusera avant qu’elle rejoigne le catalogue Netflix.

Agence France-Presse

« En 2022, la série dramatique Borgen revient à l’écran », a indiqué DR dans un communiqué qui précise que le programme se trouvera sur Netflix, coproducteur, après diffusion sur sa chaîne.

« Lorsque nous retrouvons Birgitte Nyborg, elle a récemment été nommée ministre des Affaires étrangères après une longue période dans l’opposition », est-il dévoilé.

Entre 2010 et 2013, la série avait fait le tour du monde et attisé un engouement international pour les productions scandinaves, depuis renouvelé notamment par Bron (The Bridge) et Skam.

« J’ai terriblement hâte d’écrire un tout nouveau drame politique dans un cadre familier — mais qui se déroule dans notre monde moderne et post-factuel », a affirmé sur Instagram son scénariste, Adam Price, figure incontournable de la création culturelle au Danemark qui a créé le personnage de Birgitte Nyborg et dont la société coproduit la série.