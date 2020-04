Kevin Hearn, Ed Robertson et Jim Creeggan des Barenaked Ladies seront de l’événement Stronger Together, Tous Ensemble.

Plus de diffuseurs pour Stronger Together, Tous Ensemble

L’événement Stronger Together, Tous Ensemble voit de nouveaux diffuseurs s’ajouter à sa liste déjà longue. Il s’agit de la plus importante diffusion d’une émission de l’histoire du Canada qui vise à soutenir les travailleurs de première ligne qui combattent la COVID-19 et l’organisme Banques alimentaires Canada.

Luc Boulanger

La Presse

Bell Média, CBC/Radio-Canada, Corus, Groupe V Média et Rogers Sports & Media avaient déjà annoncé qu’ils diffuseraient cette émission sans pauses publicitaires. Parmi les nouveaux diffuseurs, mentionnons ATN, APTN, NTV, OUTtv, Stingray, Super Channel et Unis TV ainsi que des centaines de stations de radio et autres plateformes, dont ICI ARTV, SériesPlus, VRAK, V et Unis TV.

Stronger Together, Tous Ensemble proposera des performances musicales entremêlées de témoignages de nombreuses personnalités canadiennes. La liste complète des participants sera dévoilée demain, mais plusieurs vedettes ont déjà confirmé leur présence, dont Barenaked Ladies, Bianca Andreescu, Bryan Adams, Buffy Sainte-Marie, Céline Dion, Chris Hadfield, Eric McCormack, Margaret Atwood, Marie-Mai, Michael Bublé, Rick Mercer, Russell Peters, Sarah McLachlan, Shania Twain...

« Nous sommes reconnaissants des nombreux appels et courriels de personnalités canadiennes qui ont proposé leur aide pour faire partie de cette diffusion historique, et nous avons hâte de partager encore plus de détails demain », a déclaré Lindsay Cox, vice-présidente principale et productrice exécutive pour Insight Productions.

Conçu et produit grâce à une collaboration entre Insight Productions, Bell Media Studios et CBC/Radio-Canada, Stronger Together, Tous Ensemble est présenté en partie grâce au soutien de NOUS | MADE, un mouvement né de la collaboration de joueurs de l’industrie du divertissement au Canada.

L’émission spéciale avec des sous-titres français sera diffusée ce dimanche 26 avril, dès 18 h 30, soit 30 minutes plus tôt, pour une durée de 90 minutes.