Boomerang ne reviendra pas

La comédie Boomerang, diffusée depuis cinq saisons à TVA, est bel et bien terminée, ai-je appris. Initiée par Catherine-Anne Toupin, et signée par une équipe d’auteurs, cette série sur un couple en faillite s’arrête donc au bout de 60 épisodes et d’un épisode spécial de Noël.