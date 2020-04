PHOTO FOURNIE PAR NBC

DAYS OF OUR LIVES (NBC)

339 jours, 14 heures et 55 minutes

Le calcul est hypothétique, car plusieurs des épisodes de ce soap opera, lancé en 1965, ne sont pas offerts en ligne. Mais imaginez la quantité de drames et de déchirements qui ont alimenté les 13 817 épisodes diffusés jusqu’ici…