Tiger King: Murder, Mayhem and Madness: la série qui captive les Américains

(Washington) Tiger King: Murder, Mayhem and Madness est la série à regarder pour de nombreux Américains, confinés à cause de la COVID-19, et captivés par l’histoire d’un fantasque patron de zoo condamné pour avoir voulu faire tuer une militante de la cause animale au passé trouble.