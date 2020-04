The Sopranos, Veep et The Wire font partie des séries que les internautes américains pourront regarder sans frais en streaming à compter d’aujourd’hui.

André Duchesne

La Presse

Le géant HBO a en effet annoncé qu’il mettait plus de 500 heures de séries télévisées en accès gratuit, pour une période de temps limitée, en raison de la pandémie de coronavirus.

Au Québec toutefois, l’offre ne sera pas disponible pour l’instant sur la plateforme Crave qui relaie le contenu d’HBO. Le tout est présentement étudié chez le fournisseur de contenu Bell Media qui compte Crave sous son parapluie.

Les séries Ballers, Barry, Silicon Valley, Six Feet Under, Succession et True Blood font aussi partie de l’offre, indique le magazine IndieWire. Les séries concernées seront disponibles sur les applications et les sites HBO Go et HBO Now.

Des documentaires et séries documentaires seront aussi accessibles sans frais. « Jamais la compagnie n’a mis autant de contenu gratuit sur ses plateformes », assure HBO dans un communiqué de presse.

Selon le site cnet.com, la fréquentation sur HBO Now a bondi de 40 % à la fin du mois de mars en comparaison à la moyenne des quatre semaines précédentes.

Rappelons qu’en mai, HBO doit lancer une nouvelle plateforme, HBO Max, destinée à faire concurrence à Netflix, Disney+, Amazon Prime et autres géants du streaming.