Le groupe BTS, Billie Eilish, Dua Lipa et Andrea Bocelli feront partie des invités d’une émission spéciale The Late Late Show qu’animera James Corden le 30 mars sur les ondes de CBS.

André Duchesne

La Presse

Comme d’autres, l’émission de fin de soirée de la chaine américaine a été débranchée plus tôt ce mois-ci en raison de l’épidémie de coronavirus. Les dirigeants de CBS cherchaient depuis un moment une formule de présentations spéciale en primetime.

L’émission de lundi prochain commencera à 22 h. Intitulée Homefest : James Corden’s Late Late Show Special, l’émission mettra en vedette l’animateur d’origine britannique en direct de son garage. Chacun de ses invités sera ailleurs dans le monde.

Ainsi, le goupe de K-POP BTS sera en Corée du Sud, Andrea Bocelli en Italie, Dua Lipa à Londres et Billie Eilish à Los Angeles, avec Finneas et John Legend.

Will Ferrell est aussi inscrit sur la liste des invités.

Selon un mot de la direction, Corden et ses invités vont non seulement inviter les téléspectateurs à suivre les consignes de santé et sécurité en raison de la pandémie, mais aussi à se montrer généreux et faire des donations aux organismes The CDC Foundation et Feed the Children.