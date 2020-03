(New York) Le coronavirus ne réussira pas à rendre silencieuse l’émission The Voice à NBC.

Associated Press

John Legend, l’un des quatre « coachs » du concours de chant, a indiqué que les épisodes qui doivent être diffusés d’ici la fin avril ont déjà été tournés.

« Il n’y avait que trois semaines d’émissions en direct prévues et elles devaient être présentées en mai. Alors qui sait ce que nous ferons ? Je ne sais pas si nous pourrons les faire sans public. Je n’ai pas parlé aux producteurs des plans », a-t-il raconté à l’Associated Press dans une entrevue, cette semaine.

« Et je pense que tout le monde y va à l’oreille parce que nous ne savons pas comment sera le monde en mai. Mais si nous pouvons faire ces spectacles en mai, ce sera génial. Possiblement sans public, ce serait compréhensible », a-t-il ajouté.

Le coronavirus a forcé un certain nombre d’annulations et de reports, notamment des remises de prix et des concerts, en plus de la suspension des saisons de la NBA, la MLB et la LNH. Certaines émissions de télévision sont enregistrées sans public, tandis que des animateurs comme Al Roker et Savannah Guthrie de l’émission Today et Jimmy Fallon ont diffusé des segments depuis leur domicile.

La 18e saison de The Voice, diffusée le lundi à 20 h, inclut également la participation de Blake Shelton, Kelly Clarkson et Nick Jonas.