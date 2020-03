Votre petit guide culturel pendant la pandémie.

Alexandre Vigneault

La Presse

Sur Spotify

Early Alternative

On n’a jamais le temps de fouiller à fond tout ce que Spotify a à offrir. Là, c’est le moment d’élargir ses horizons. La liste Early Alternative offre un panorama de chansons qui ont inspiré et forgé ce qu’on a appelé le rock alternatif dans les années 80. Les morceaux ne sont pas présentés dans un ordre chronologique, disons plutôt qu’il s’agit d’une courtepointe sonore qui va de Velvet Underground à Brian Jonestowne Massacre, en passant par le krautrock de Can et Karftwerk. Les évidences y sont aussi (Bauhaus, The Cure, The Smiths, Joy Division, etc.). On redécouvre au passage des groupes un peu oubliés (The Sundays, ça vous rappelle quelque chose ?) et d’autres groupes qui ont marqué les marges du rock comme Television ou Gang Of Four. Des heures – la liste dure 5 heures 22 min ! – de découvertes et redécouvertes.

Sur Netflix

Sense 8

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Avec un peu de temps devant soi, on peut s’engager dans une série un peu plus exigeante que Brooklyn 99. Sense 8 raconte les trajectoires parallèles et parfois fusionnées de huit personnes toutes dotées d’un pouvoir particulier, qui sont pourchassées par une mystérieuse organisation. L’intérêt, ce n’est pas tant leur pouvoir – ce ne sont pas des superhéros –, mais les liens qui finissent par unir ces gens venus de tous les coins de la planète. Et c’est d’ailleurs l’un des intérêts de la série : montrer la vie en Corée du Sud, au Kenya, au Mexique, en Inde, dans des pays d’Europe et aux États-Unis. On pourrait croire à de l’exotisme, mais c’est bien plus que ça : la culture d’origine nourrit les personnages et le déroulement de l’histoire. Sense 8, c’est de la science-fiction intelligente signée Lana et Lili Wachowski.

Sur Tou.tv

La Ribouldingue

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Les enfants qui ont grandi au tournant des années 70 se rappellent sans doute La Ribouldingue, émission patraque mettant en scène les colorés Paillasson, Friponneau, Dame Plume, le professeur Mandibule et plusieurs autres. Est-ce que ça a bien vieilli ? Demandez à vos enfants ! Les mettre devant ces histoires-là pourrait donner lieu à des discussions intéressantes… Et même à faire un pont vers le présent : dans l’épisode 3 de la première saison, la grippe sévit à Ribouldingue. Les solutions envisagées par Friponneau et le professeur Mandibule pourraient-elles nous servir aujourd’hui ?