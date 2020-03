La direction de ICI Radio-Canada vient d’annoncer que la prochaine édition de Tout le monde en parle sera diffusée en direct dimanche.

André Duchesne

La Presse

« Compte tenu de l’évolution rapide de l’actualité en lien avec la pandémie du coronavirus COVID-19, la prochaine émission de Tout le monde en parle avec Guy A. Lepage et Dany Turcotte sera diffusée en direct le dimanche 22 mars à 20 h », a-t-on annoncé par communiqué.

Les noms des invités seront dévoilés plus tard cette semaine.

L’édition d’hier soir de l’émission avait été enregistrée sans public en raison de la pandémie. Mais qu’elle avait été enregistrée jeudi soir a été critiqué, du fait qu’entre ce moment et sa diffusion, plusieurs développements avaient eu lieu dans l’actualité.

Par ailleurs, la Société d’État a annoncé de nombreux changements à sa programmation. Les émissions Isabelle Richer, Les ex, Le national, Les grands reportages, Les décrypteurs et Mordus de politiques sont annulées pour être remplacées par des émissions spéciales concernant la COVID-19 ou la diffusion du Téléjournal en simultanée sur ICI TÉLÉ et ICI RDI.