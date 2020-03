Hugo Dumas Chronique

C’est comme ça qu’on les aime!

C’est aussi clair que l’eau de la piscine hors terre du moustachu Serge Paquette (Patrice Robitaille). Les fans des Invincibles et de Série noire se régaleront de la nouvelle série de leurs créateurs, François Létourneau et Jean-François Rivard, C’est comme ça que je t’aime, qui jouit d’un buzz incroyable – et mérité – depuis sa sortie à la Berlinale, la semaine dernière.