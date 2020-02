Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes

Alexandre Vigneault

La Presse

Ici Tou.tv

C’est quoi l’trip ?

Rosalie Bonenfant est à la barre de la série web C’est quoi l’trip ?, qui « décortique les tendances du moment ». Elle creusera les raisons pour lesquelles des gens décident entre autres choses de s’exposer sur les réseaux sociaux, de se laisser pousser le poil ou de se mettre à la méditation. Dans cette émission au ton direct et décomplexé, l’animatrice se mettra en scène elle-même en testant ces tendances qui l’étonnent et parfois dérangent.

Dès maintenant

Site web TV5 Unis

Barbra Streisand, la naissance d’une diva : 1946-1984

Barbra Streisand

Avant Céline et toutes les autres diva pop des dernières décennies, il y a eu Barbra Streisand. La jeune fille juive, née dans le quartier de Williamsburg, à New York, longtemps avant qu’il ne devienne à la mode, n’est pas seulement devenue une icône, c’est un modèle de femme talentueuse et entreprenante qui mené de front des carrières d’actrice, de réalisatrice et de chanteuse. Ce documentaire de 2018 retrace son ascension, de l’enfance au succès de son film Yentl.

Dès maintenant

Disney+

Star Wars : The Clone Wars

L’ultime saison de la série animée The Clone Wars arrive vendredi sur Disney+. La série n’a pas toujours été palpitante — comme son nom l’indique, il s’agit surtout de scènes de guerre —, mais elle éclaire néanmoins sur les liens qui ont uni Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, qui combattent âprement les Siths et leurs droïdes de combat. La septième saison doit mener à une histoire qu’on connaît déjà : La revanche des Sith, film sombre où Anakin sera finalement aspiré par le côté obscur de la Force.

Dès vendredi

Netflix

Babies

Le film de Thomas Balmès, d’après une idée d’Alain Chabat, a fait du chemin : paru en 2010, le documentaire Babies (Bébés) a fait le tour de la planète et revient vendredi sur Netflix. Son propos est tout simple : suivre quatre bébés des quatre coins du monde (en Namibie, au Japon, en Mongolie et aux États-Unis), de la naissance à leurs premiers pas. Un film mignon, bien sûr, centré sur les interactions entre parents et enfant, qui montre ce en quoi les cultures se distinguent et combien les humains se ressemblent.

Dès vendredi

ICI ARTV

Gabrielle

Le beau film de Louise Archambault (Il pleuvait des oiseaux) a eu une superbe trajectoire à sa sortie, allant même jusqu’à être sélectionné pour représenter le Canada dans la course aux Oscars. Ce qu’il en reste, sept ans plus tard, c’est son essence : l’histoire touchante de Gabrielle (Gabrielle Marion-Rivard) et Martin (Alexandre Landry), deux jeunes amoureux présentant une déficience intellectuelle. La pureté de leurs sentiments se heurte toutefois aux préjugés et aux réticences de leur entourage.

Dimanche, à 20 h