Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes.

Nathalie Collard

La Presse

Canal D

Patient zéro

Il y a un peu plus de trois ans, on apprenait qu’on avait identifié à tort le Québécois Gaétan Dugas comme étant le patient zéro qui avait introduit l’épidémie du sida en Amérique du Nord. Dans les faits, il était le cas numéro 57. La cinéaste Laurie Lynd revient sur cette terrible méprise et sur l’impact qu’elle a eu sur la vie de cet agent de bord. On retourne dans les années 80 alors que l’homophobie était beaucoup plus grande qu’aujourd’hui. Un documentaire qui rétablit la réputation d’un homme et qui nous fait également apprécier l’évolution des mentalités.

Ce jeudi, 22 h, en reprise dimanche, 19 h

Apple TV

Visible : Out on Television

En entrevue avec Julie Snyder à La semaine des 4 Julie, Ellen DeGeneres racontait récemment comment elle avait perdu tous ses contrats après avoir déclaré publiquement son homosexualité. C’était en 1997. Il s’en est passé, des choses, depuis et aujourd’hui, on ne compte plus les séries mettant en vedette des personnages gays, bi, trans… Quel a été l’impact sur la communauté de cette représentation au petit écran ? Et quel impact a eu la communauté LGBTQ+ sur les contenus télévisuels ? C’est ce qu’explore cette série en cinq épisodes où on entendra aussi Anderson Cooper, Billy Porter, Rachel Maddow, etc.

Dès vendredi

HBO

Last Week Tonight with John Oliver, saison 7

Une année électorale ne serait pas la même sans le regard acide et les commentaires hilarants du Britannique John Oliver qui est, de loin, le plus drôle des animateurs de talk-show. L’actualité est riche pour un satiriste de sa trempe : outre la réélection potentielle de Trump qui vient de frôler la destitution, il y a l’Angleterre qui entre dans l’ère post-Brexit et le COVID-19 qui fait des ravages. Oliver ne devrait pas manquer de matériel à se mettre sous la dent.

Dès dimanche, 23 h

CBC

Workin’ Moms, saison 4

La saison 4 reprend en plein suspens : dans les bras de quel homme retrouvera-t-on Kate ? Nathan, son mari, qui l’avait trompée avec la nounou des enfants ? Ou son collègue de travail, le très macho Mike, avec qui elle a eu une aventure passionnée ? C’est avec un bonheur immense qu’on retrouve les quatre copines déjantées de cette série hilarante. Elles sont toujours aussi politiquement incorrectes, loin, très loin du modèle de la mère parfaite. Une série qui pose un regard sans complaisance sur la maternité et la vie de famille.

Dès mardi, 21 h 30

Moi et Cie

Survivalistes

PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Patrice Godin anime une série en 10 épisodes sur un phénomène fascinant : les survivalistes.

Au dernier gala des Gémeaux, Patrice Godin lançait à la blague que, grâce à Luc Dionne, il y avait près de 2 millions de personnes qui le détestaient. Il faisait bien entendu allusion à son personnage de Yannick Dubeau dans District 31. Le comédien, qu’on peut également voir dans Une autre histoire aux côtés de Marina Orsini, anime cette fois une série en 10 épisodes sur un phénomène fascinant : les survivalistes, ces hommes et ces femmes qui se préparent très sérieusement au cas où une catastrophe se produirait. L’animateur va à leur rencontre. Troublant.

Dès le 19 février, 19 h 30