André Duchesne

La Presse

Sur Studio Canal : Soirée spéciale Romy Schneider

En février, la chaîne Studio Canal célèbre trois personnalités du cinéma international : Romy Schneider, Luis Buñuel et Miou-Miou. Le tout s’amorce avec la projection coup sur coup de deux films mettant en vedette Romy Schneider : Le train (1973), de Pierre Granier-Deferre, et Un amour de pluie (1974), de Jean-Claude Brialy. Adapté d’un roman de Georges Simenon, Le train se déroule durant la déroute française face à l’armée allemande, en mai 1940. Un amour de pluie est campé durant des vacances estivales alors que l’amour est au rendez-vous pour une mère et sa fille.

Demain à 20 h et 21 h 37.

Sur Z : Routiers déchaînés

Sur la route, on se tient loin de ces mastodontes. Mais saviez-vous que leurs conducteurs se regroupent parfois pour de singulières activités hors piste ? Comme la course de drag de semi-remorques, « discipline » inventée au Québec, selon la nouvelle série Routiers déchaînés. On y croisera cinq conducteurs, dont deux Québécois, qui, lorsqu’ils ne sillonnent pas les routes de l’Amérique du Nord pour livrer leurs marchandises, affectionnent d’étonnantes courses dans les rues de petites villes ou dans des évènements planifiés. À vos marques ! Prêts ? Rugissez !

Dès lundi, 19 h.

Sur F3M.ca, iTunes et Apple TV : Ziva Postec, la monteuse derrière le film Shoah

Les 75 ans de la libération du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau ont été soulignés il y a quelques jours. Or, en même temps, la maison de distribution Les films du 3 mars annonce la sortie en VOD du film de Catherine Hébert consacré à Ziva Postec. Durant six ans, cette femme de cinéma remarquable a fait le montage du documentaire-fleuve (neuf heures et demie) Shoah, de Claude Lanzmann. Un travail pour lequel elle a obtenu bien peu de reconnaissance. Ce film de Mme Hébert met aussi en lumière un travail de l’ombre et de solitude : le montage de films. À voir sans faute.

Dès maintenant (aussi offert en DVD).

Sur Illico, Bell télé fibe, Telus Optik et Viméo sur demande : Les éblouis

La jeune comédienne Céleste Brunnquell a décroché une sélection au prochain gala des Césars pour son rôle de Camille dans ce film de Sarah Suco qui a récolté de nombreuses bonnes critiques. À travers le regard de Camille, on suit le parcours d’une famille de province qui adhère à une communauté catholique dont les codes, les règles et les activités sont apparentés à ceux d’une secte. Entre l’amour de sa famille et ses propres choix, Camille doit faire son chemin.

Dès le 11 février.

Sur Netflix : Night on Earth

L’an dernier, le diffuseur Netflix nous avait complètement éblouis avec sa série de nature et d’environnement Our Planet. De quoi justifier largement notre intérêt pour Night on Earth, nouvelle série documentaire en six épisodes qui, comme son nom l’indique, nous fait découvrir les secrets de la vie animale la nuit. Grâce à de nouvelles technologies de captation, on découvre des éléphants qui se regroupent, des grenouilles qui s’illuminent, des chauves-souris valsant en vol et des lions en chasse. La comédienne américaine Samira Wiley assure la narration originale en anglais.

Offert maintenant.