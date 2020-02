The Goop Lab: juste assez de controverse

Dans la docusérie de Netflix The Goop Lab, l’actrice Gwyneth Paltrow et ses employés testent et approuvent des pratiques de bien-être alternatives. De la thérapie psychédélique aux séances de spiritisme, en passant par la guérison énergétique et la démystification du plaisir sexuel féminin : en six épisodes d’une demi-heure, on nous raconte les bienfaits de ces techniques, témoignages de « vraies personnes » et d’experts à l’appui. Depuis l’annonce de la diffusion du Goop Lab, des scientifiques mettent en garde le public contre la « pseudoscience » que promeuvent la vedette hollywoodienne et son entreprise, Goop. Tout comme les vertus de certains produits mis en vente par Goop, la valeur scientifique du Goop Lab est contestée. Pourtant, sur les réseaux sociaux, entre deux critiques acerbes, plusieurs personnes louangent la série. La Presse décortique le Goop Lab en cinq questions avec le professeur de marketing de HEC Montréal Sylvain Sénécal.