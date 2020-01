Mardi, les trois meilleurs joueurs de l’histoire du jeu télévisé Jeopardy! s’affronteront dans une édition spéciale du légendaire quiz. Devant eux : Alex Trebek. L’animateur canadien, natif de Sudbury, en Ontario, a mené les 36 dernières saisons du jeu télévisé, soit plus de 8000 épisodes – un record.

Pascale Lévesque

collaboration spéciale

« Son allure imperturbable et amicale a fait de Jeopardy! l’une des émissions les plus populaires à la télévision nord-américaine, grâce en grande partie à la façon dont Alex touche son public – que ce soit chez les familles, dans les résidences universitaires ou sur Twitter. Les gens se réunissent pour le regarder, pour notre plus grand bénéfice à tous », souligne Beth Janson, chef de direction de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision (ACCT).

C’est sans hésiter que le comité des prix Écrans, composé de membres du conseil d’administration du bureau national de l’ACCT, a décidé de remettre cette année son prix Icône au Franco-Ontarien.

Cette récompense souligne « une contribution exceptionnelle à l’industrie des médias » à l’intérieur du Canada et à l’échelle mondiale.

Alex Trebek succède ainsi à la troupe The Kids in the Hall, les Monthy Python canadiens, à Rick Mercer Report, l’Infoman de la CBC, et à la marque Juste pour rire, qui l’ont reçu lors de précédentes éditions.

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Alex Trebek a reçu l’Ordre du Canada en novembre 2017 de la gouverneure générale, Julie Payette.

Cette récompense s’ajoute aux nombreux prix et honneurs qu’il a reçus au cours de sa carrière : l’Ordre du Canada, maints Emmy pour son animation à la barre de Jeopardy!, un doctorat honorifique de l’Université d’Ottawa, en plus de son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, etc.

Longue carrière

Né à Sudbury, Alex Trebek a grandi dans une famille bilingue. Sa mère, Lucille Lagacé, est Franco-Ontarienne et son père, George Edward Trebek, est un immigré ukrainien.

Son français impeccable sera maintes fois souligné au fil des saisons de Jeopardy! et lui permettra de faire la narration des versions anglaises et françaises des infopublicités de Vision mondiale, avec qui il est associé depuis 25 ans.

Alex Trebek est diplômé de l’Université d’Ottawa, à laquelle il a, jusqu’à présent, donné plus de 10 millions de dollars. Un pavillon porte son nom et l’établissement a aussi créé en 2016 le Forum de dialogue Alex Trebek, qui vise à enrichir et à élargir le débat public.

« La longue et riche carrière d’Alex parle d’elle-même, tout comme son soutien à l’Académie canadienne. Bien qu’il soit à Los Angeles depuis plusieurs décennies, il est membre de notre organisation depuis 1990 et appelle personnellement pour renouveler son adhésion chaque année », poursuit Mme Janson.

Dans une longue lignée de personnalités publiques canadiennes, comme le chanteur Paul Anka, le journaliste Peter Jennings ou les comédiens de la troupe torontoise Second City tels Dan Aykroyd et John Candy, l’animateur s’est expatrié aux États-Unis pour percer et s’épanouir professionnellement.

Un passage encore obligé, comme en témoigne le succès de la dernière transfuge canadienne, Lilly Singh, youtubeuse devenue animatrice du talk-show de fin de soirée sur la chaîne NBC.

Le prix Icône sera remis à Alex Trebek en direct sur les ondes de la CBC lors de la cérémonie des prix Écrans, en mars prochain. Le moment risque d’être fort en émotions.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Alex Trebek anime Jeopardy! depuis 1984.

Il y a près d’un an, l’animateur annonçait à ses téléspectateurs son diagnostic de cancer du pancréas dans une vidéo partagée sur la chaîne YouTube de l’émission Jeopardy! « Je compte vaincre le sombre pronostic pour cette maladie », avait-il dit, confiant. Les gens de sa ville natale se sont joints à son combat en mai dernier en signant et en lui envoyant un drapeau de Sudbury pour l’appuyer.

En octobre dernier, il a malheureusement annoncé une récidive féroce de son cancer, qui lui impose de nouveaux traitements de chimiothérapie. Et peut-être d’envisager de quitter l’animation de son émission si ses capacités physiques ne lui permettent plus d’assurer sa solide livraison habituelle.

En novembre, en pleine partie de Jeopardy!, l’un des concurrents, Dhruv Gaur, a sacrifié sa réponse finale en inscrivant « We love you, Alex ! » (On t’aime, Alex !) sur son écran. Pour une rare fois, Trebek s’est laissé emporter par l’émotion.

Le moment est devenu viral et s’est traduit par des millions de clics et de messages de soutien à l’animateur.

Cet automne, l’homme de 79 ans a confié dans une entrevue accordée à la chef d’antenne de CTV Lisa Laflamme ne pas avoir peur de mourir. En revanche, la vague de témoignages et d’appels à l’aide reçus depuis qu’il est devenu, malgré lui, le porte-parole de la lutte contre le cancer du pancréas était par moments lourde à porter, a-t-il aussi indiqué.

Que ce soit par sa prestance, sa longévité ou sa classe, Alex Trebek est aussi monumental que le 5 cents géant de Sudbury. Il détient d’ailleurs le record Guinness du nombre d’épisodes d’un jeu télévisé animé par la même personne.

« La pertinence d’Alex Trebek a résisté à l’épreuve du temps. Tout a changé dans la façon dont nous consommons et discutons divertissement et culture pop depuis ses débuts à Jeopardy! il y a plus de 30 ans, mais il est resté constant, tant dans les médias que dans nos salons », insiste Beth Janson.

Alex Trebek recevra les trois plus grands joueurs de l’histoire de Jeopardy! pour un tournoi qui débutera le 7 janvier à 20 h sur ABC.