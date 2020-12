Le comédien Alpha Boucher, qui a tenu plusieurs rôles à la télévision, notamment dans Les Brillant et Terre humaine est décédé samedi dernier, a fait savoir sa famille par communiqué.

Stéphanie Morin

La Presse

Le natif d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick, est décédé à l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 décembre, des suites d’un cancer qu’il combattait depuis peu. Il avait 77 ans.

Diplômé en 1965 du Conservatoire d’art dramatique de Québec, il a incarné Léon Brillants dans la comédie Les Brillants, Jean-Charles Lecavalier dans Semi-détaché, Monsieur Aubuchon dans La Petite Patrie, en plus d’être de la distribution de Terre humaine, Symphorien, Les Berger et Entre chien et loup.

Il a aussi participé au Bye-Bye de 1975. Il a de plus joué dans plusieurs pièces de théâtre chez Duceppe, au Théâtre des Variétés et dans divers théâtres d’été.